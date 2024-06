Qui és Carlos Navarro “El Yoyas”, detingut per maltractament després d'un any i mig fugat?

Carlos Navarro, més conegut com el “El Yoyas”, ha estat detingut aquest matí, a primera hora, a l’Anoia, després de més d'un any i mig escapolit de la justícia espanyola. El fugit tenia una ordre de detenció per maltractament que finalment s'ha acabat complint. Però, qui és Carlos Navarro “El Yoyas”?

A Navarro el vam conèixer l'any 2001, quan va entrar a formar part de la segona edició de ‘Gran Hermano’ de Telecinco. I encara que només va durar 18 dies dins de la casa de Guadalix de la Sierra, perquè va ser expulsat de manera disciplinària per comportar-se de manera violenta amb Fayna Bethencourt, aquest temps va ser suficient per a conquistar-la i començar una relació fora del concurs amb ella.

A la seva sortida, Carlos va ser un dels personatges més perseguits per a col·laborar en programes, i va destacar concretament com a tertulià de ‘Crónicas marcianas’, on es mostrava amb un caràcter bastant agressiu cap als convidats, guanyant-se el sobrenom de “Yoyas”. També va participar en diversos formats d'Atresmedia com ‘La jaula’ o ‘Salvados’, així com a Mediaset en espais com ‘Cazamariposas’ o ‘De buena ley’, irònicament.

Encara que finalment la parella va acabar casant-se i tenint diversos fills, la dona finalment va acabar denunciant-lo a la policia per maltractament i en imatges filtrades del judici es pot escoltar la dura declaració que va fer davant el jutge, explicant amb tots els detalls com es produïen les pallisses de l'home cap a la dona. Això li va valer una sentència condemnatòria, però des de novembre de 2022 es trobava escapolit de la justícia, encara que concedint entrevistes a diversos periodistes en aquest temps.