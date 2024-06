VÍDEO | Un cotxe queda encavalcat sobre un altre que estava aparcat a la carretera de Vic de Manresa

Un cotxe ha quedat encavalcat sobre d'un altre que estava aparcat aquesta tarda de dissabte a la carretera de Vic de Manresa. Per motius que es desconeixen, el conductor del vehicle, un Volkswagen vermell, ha perdut el control i ha acabat impactant conta un vehicle estacionat al número 59 de la carretera que travessa el centre de la ciutat. A les imatges, es pot veure com els cotxes estacionats del voltant també han quedat afectats per la col·lisió.

Una unitat dels Bombers de la Generalitat ha hagut de retirar el vehicle i dues més de la Policia Local han regulat el trànsit i obert les diligències pertinents. No ha calgut la intervenció del SEM.

L'accident, que s'ha produït a les set de la tarda, ha creat gran expectació entre la gent que passejava. El carril en direcció rotonda de la Bonavista s'ha tallat i ha estat desviat per la cruïlla del carrer de Bilbao.