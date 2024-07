Almenys cinc ferits en el xoc d'un autocar contra la façana d'un hotel a Molins de Rei

Almenys cinc persones han resultat ferides en el xoc d'un autocar contra la façana d'un hotel que ha tingut lloc aquest dimarts cap a dos quarts de set de la tarda a Molins de Rei, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). A causa del xoc ha resultat danyada, també, una canonada del gas i s'ha produït una fuita que ha obligat a activar els Bombers.

El SEM ha destinat sis ambulàncies a la zona, mentre que els Bombers hi han enviat quatre dotacions. Un cop resolta la fuita, els Bombers també han comprovat que no hi hagués acumulacions de gas a l'interior de l'edifici.