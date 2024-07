Clausuren un hotel de Lloret de Mar on s'exercia la prostitució i es venia droga

Un operatiu conjunt de Policia Nacional, Mossos, Policia Local i Inspecció de Treball ha permès clausurar un hotel de Lloret de Mar (Selva) que s'utilitzava com a local de prostitució i punt de venda de droga. En l'actuació, que es va fer al maig, es van identificar una cinquantena de persones que hi estaven allotjades entre les quals ciutadans estrangers demandants d'asil i es van traslladar dos ciutadans a comissaria per poder identificar-los.

L'establiment era objecte de queixes veïnals pels sorolls i les molèsties que generava. En el registre, no van poder localitzar les dones que presumptament s'hi prostituïen; però sí els dos ciutadans albanesos que, segons la policia, exercien de proxenetes i custodiaven la droga.

Durant l'escorcoll, van trobar estris per pesar i envasar la droga, que posteriorment traslladaven i venien fora d'Espanya. La investigació continua oberta per aclarir el presumpte delicte de narcotràfic i l'afavoriment de la immigració irregular.