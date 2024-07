Ferits set menors de Vilanova en un accident de bus a Osca

Set menors van resultar ferits, un d’ells de gravetat, al caure ahir per un terraplè des de deu metres d’altura al Pirineu d’Osca el microbús, procedent de Vilanova i la Geltrú (Garraf), en el qual viatjaven juntament amb altres passatgers. L’accident es va produir en una pista forestal de difícil accés, fet que va complicar les tasques de rescat i evacuació.

La sortida de la via es va produir entre la localitat pirinenca de Grist i el refugi de muntanya Ángel Orús (on es troba la cascada de l’Espigantosa). L’avís de l’accident es va rebre a les 15.50 hores mitjançant una trucada.

Al microbús viatjaven el conductor i 20 persones, 14 d’elles menors d’edat, tots procedents de Vilanova i la Geltrú, segons van confirmar a aquest diari fonts de l’operatiu de rescat.

Un evacuat en helicòpter

El més greu dels menors va ser traslladat amb l’helicòpter del 112 a l’Hospital de Barbastre per ser atès de les lesions sofertes, mentre que la resta van ser evacuats al mateix centre hospitalari en ambulàncies. Alguns dels ferits presentaven fractures.

En les tasques de salvament van participar bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de la Diputació Provincial d’Osca, l’helicòpter del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (Greim), l’helicòpter del 112 del Govern d’Aragó i personal sanitari del 061. Entre tots van haver d’excarcerar (alliberar d’entre els ferros) un dels passatgers.

Els menors accidentats pertanyen a una escola musical de Vilanova i la Geltrú i passaven uns dies al pròxim càmping La Borda d’Arnaldet, a Sessué, al parc natural Posets-Maladeta.

L’alcalde de la localitat de Saünc, José Luis Rufat, va destacar el dispositiu de rescat conjunt que es va posar en marxa després de rebre l’avís de la sortida de la carretera. Tot i que ahir a la nit no havien transcendit les causes de l’accident, Rufat va remarcar que gràcies a la vegetació de la zona es va poder contenir el microbús i evitar que s’estimbés per un terraplè encara més gros.

Aquest succés es va produir només dos dies després de l’accident que va costar la vida diumenge passat a tres persones en l’entorn de Benasc quan el seu cotxe va caure per un barranc a la carretera A-139.