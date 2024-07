L’autobús accidentat al Pirineu Aragonès es va precipitar després d’un problema amb el canvi de marxa

L’autobús que aquest dimarts va caure en un barranc del Pirineu Aragonès es va precipitar després d’un problema amb el canvi de marxa, segons ha pogut saber l’ACN.

El responsable del grup de passatgers -tots de la ZeBrass Band de Vilanova i la Geltrú- ha relatat que estaven a punt d’arribar a l’aparcament del refugi Ángel Orús (Osca), quan el conductor va voler reduir la marxa per passar de segona a primera, però el sistema no va respondre. Els va demanar llavors que baixessin de l’autobús ràpidament, de manera que van començar a sortir però el vehicle va caure pendent avall des d’una alçada de quinze metres quan encara hi havia gent dins.

Dels tres ingressats a l’hospital, dos ja han rebut l’alta i un s’espera que la rebi aquest matí.