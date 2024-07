Detenen un home sospitós d'haver estafat quatre milions d'euros venent llicències de taxi falses

Un home de 36 anys va ser detingut el 27 de juny a Vilanova i la Geltrú acusat de vendre una llicència de taxi falsa per 15.000 euros. Arran de la detenció i de la investigació posterior els Mossos d'Esquadra calculen que l'home pot estar al darrere d'una trentena de fets delictius similars, que li haurien reportat quatre milions d'euros. L'home acumula tres detencions anteriors i vint denúncies per fets similars. La policia ha comprovat que el 'modus operandi' era sempre el mateix, l'home obtenia informació real de llicències de taxi a la venda i la utilitzava per generar anuncis falsos de venda del mateix document. A la víctima la citava en una oficina de 'coworking' i li feia pagar 15.000 euros de paga i senyal. Després desapareixia.

En l'últim cas que se li atribueix, l'home hauria intentat fer la venda de la llicència de taxi falsa a Castelldefels a començaments de juny. Els Mossos de la comissaria de Gavà van tenir coneixement dels fets i van saber que l'home havia aconseguit que la víctima li fes una transferència bancària de 15.000 euros.

Les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat del lloc on van passar els fets van permetre als investigadors identificar l'individu. Arran de les tres detencions anteriors i de les vint denuncies per fets similars que li constaven els agents van arribar a la conclusió que utilitzava sempre el mateix 'modus operandi' i que havia estafat una trentena de víctimes arreu d'Espanya.

L'estafador es feia passar per gestor d'una empresa d'una associació de taxistes. Buscava a internet anuncis de venda de llicència de taxis i demanava informació als venedors, com ara les fotografies de la llicència i el document d'identitat del titular. Amb això donava d'alta anuncis per a la venda de la llicència i esperava que algú s'hi interessés. Després es reunia amb la víctima en un despatx llogat prèviament a alguna empresa de 'coworking'.

Segons els Mossos, per tal de dificultar la investigació policial l'home no donava les seves dades reals a l'empresa de 'coworking', i un cop aconseguit l'objectiu, la bestreta de 15.000 euros per la llicència -sempre la mateixa quantitat- marxava de l'oficina sense pagar el lloguer. A més, la policia indica que utilitzava el número de la llicencia en venda i les dades del seu titular diferents.

Els investigadors també conclouen que el detingut ha fet d'aquesta pràctica delictiva el seu modus vivendi des del 2018.

Després de ser detingut, l'arrestat va passar a disposició del jutjat d'instrucció de Vilanova i la Geltrú.