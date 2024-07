Detingut un home a Madrid per enviar falsos artefactes explosius a tres museus de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 60 anys a Madrid com a presumpte autor de l'enviament d'almenys sis falsos artefactes explosius a tres museus de Barcelona. Els enviaments d'aquests paquets sospitosos es van concentrar entre els dies 25 i 30 de gener del 2024, i anaven adreçats a càrrecs directius de les entitats. L'arrestat construïa paquets postals utilitzant peces metàl·liques compactades, dissolvents per simular olors, i repintava i encintava els embalatges per tal de simular artefactes explosius. Com a remitent, utilitzava el nom d'un conegut assassí en sèrie nord-americà, Richard Trenton Chase, àlies el 'Vampir de Sacramento', condemnat a pena de mort el 1980 per l'assassinat de sis persones.

Els enviaments van suposar l'activació del servei de Tedax dels Mossos d'Esquadra per tal de verificar l'existència d'algun tipus d'artefacte explosiu a l'interior dels paquets postals, fet que va implicar la paralització de la normal activitat dels centres museístics. Un cop identificat l'autor, agents de la Policia Nacional van aconseguir ubicar-lo i interceptar un altre paquet de similars característiques adreçat a una adreça ubicada a Alemanya, corresponent amb la seu d'una organització juvenil de caràcter nacionalista d'extrema dreta. El 18 de juny, els investigadors van arrestar-lo al seu domicili a Madrid, on es va practicar un registre.

Els agents van intervenir documentació diversa i material elaborat pel mateix detingut, similar al que contenien els paquets postals rebuts als museus barcelonins. L'arrestat incloïa en els enviaments postals reivindicacions de caràcter artístic, basades en l'estil conegut com a 'outsider art'. Aquesta representació artística, segons els manuscrits del mateix detingut, "és la que es produeix fora dels corrents dominants de l'art occidental contemporani". Els seus actors són autodidactes, visionaris sense formació acadèmica, solitaris i excèntrics, artistes populars pacients psiquiàtrics, criminals i altres figures marginals que se situen més enllà dels encotillats límits de la societat i el mercat de l'art.

El detingut va passar a disposició del jutjat instructor de la causa el dia 20 de juny del 2024.