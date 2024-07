Una tercera part de les víctimes de trànsit a la regió eren motoristes

Una tercera part de les víctimes de trànsit de les comarques de l'àmbit de Regió7 formaven part del col·lectiu dels motoristes. Concretament, són 6 els conductors de motocicleta que han perdut la vida a les carreteres de la regió del total de 17 morts a la carretera en el primer mig any. Aquesta xifra representa un increment respecte al 2023, tenint en compte que en tot un any van morir un total de 5 motoristes.

En el conjunt de Catalunya, els motoristes també representen una tercera part del total, concretament un 32,8% (22 motoristes de 67 víctimes mortals). Les xifres indiquen que es manté una lleugera contenció de la sinistralitat d'aquest col·lectiu si es mira en dades globals del territori, atès que en el primer semestre de l'any passat n'havien mort 24, i 25 en el cas de 2019. Tanmateix, aquest juny ha estat el mes amb més sinistralitat mortal d'enguany, amb un total de 18 víctimes, 7 de les quals motoristes. Una d'elles va perdre la vida en un xoc frontal a la C-26, a Olius, el Solsonès.

Fonts dels Mossos d'Esquadra expliquen a aquest diari que la sinistralitat dels motoristes preocupa. En aquest sentit, informen que el Servei Català del Trànsit ha impulsat un dispositiu especial per reduir l'accidentalitat a partir de controls estàtics, per sotmetre els conductors a proves de drogues i alcoholèmia i demanar-los la documentació vigent, i controls dinàmics, centrats a controlar les possibles conductes irregulars en les carreteres més freqüentades per motoristes.

En el cas de les comarques centrals, els controls se situen en algunes de les vies que més concentren la circulació de motoristes, com ara la carretera que passa per Can Maçana i accedeix a Montserrat o a la Llosa del Cavall, entre altres carreteres transitades per motoristes i amb una estadística d'accidents elevada. Segons informen els Mossos, no hi ha una sola causa que expliqui la sinistralitat del col·lectiu, ja que en els accidents hi poden intervenir diferents factors com ara la velocitat, les distraccions, el tipus de via i de vehicle o la fortuïtat.

17 víctimes a les carreteres de la regió

Si s'analitza la sinistralitat en el conjunt de les carreteres catalanes durant els primers sis mesos de l'any, un total de 67 persones han perdut la vida en accidents de trànsit, un 5,9% menys respecte al mateix període de l'any passat. Si bé hi ha una tendència a la baixa en el conjunt del territori, en el cas de les comarques de cobertura d'aquest diari han incrementat el nombre d'accidents mortals. Dels 4 morts que hi va haver l'any passat en aquest període s'ha passat a les 17 víctimes, 9 de les quals al Bages, la comarca amb més morts per accidents de trànsit en el primer semestre d'aquest any.

Si ens fixem en les carreteres on han tingut lloc els sinistres mortals, la sinistralitat a la xarxa viària continua sent força dispersa. No obstant això, la C-37 acumula en aquesta primera meitat d'any 7 víctimes mortals (3 d'elles d'un mateix accident a Castellfollit del Boix). En segon lloc, l'Eix Transversal (C-25) ha registrat darrerament també diversos accidents mortals i actualment acumula 5 morts. A continuació, hi ha l'A-2, l'N-II, la C-12 i la T-310, que enguany han registrat 3 morts cadascuna.

El Servei Català del Trànsit recorda que el juliol i l'agost són dels mesos amb més mobilitat a la xarxa viària catalana. Si bé la mobilitat no és la causa de la sinistralitat, sí que són dues variables que es correlacionen i, per aquest motiu, com més mobilitat, més sinistralitat. En aquest sentit, demana precaució als conductors i prestar atenció a la carretera.

