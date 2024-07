Un grup arrenca la senyera que oneja a una platja de Blanes

La Policia Local de Blanes (Selva) ha denunciat un grup de brètols que aquest dissabte es van dedicar a fer pintades xenòfobes a la part del port, causar molèsties a la zona del passeig i que van acabar arrencant també la senyera que oneja a la Roca de Sa Palomera (un dels símbols del municipi). En un vídeo que corre per xarxes socials, es veu com un dels joves del grup s'enfila al màstil, arrenca la senyera i la vol substituir per una bandera espanyola. La resta de joves l'animen i també ho graven amb els mòbils. La Policia Local els va denunciar en aplicació de l'ordenança de civisme. Era la segona acta que els aixecaven en poca estona, perquè a quarts d'una del migdia ja els havien denunciat pels guixots al port.

El grup de joves, que estaven visiblement beguts o sota els efectes d'alguna substància, es van arribar a encarar als agents quan els van denunciar per primera vegada. En aquest cas, arran dels grafitis amb missatges xenòfobs, la Policia Local els va aixecar acta per alteració de l'ordre públic.

Poc després, el grup va tornar a fer de les seves. Eren cap a quarts de quatre de la tarda. Els joves van molestar els qui es trobaven per la zona del passeig i, després de pujar al promontori de Sa Palomera, un d'ells va enfilar-se al màstil, en va arrencar la senyera i la substituir per una 'rojigualda'.

A les imatges difoses a la xarxa social X es veu el jove pujant pel pal, mentre dos més l'animen des de sota el màstil estant, i la resta del grup -una mica més allunyat- també fan cridòria i ho graven amb els telèfons.

Després de rebre nombroses trucades alertant-los dels fets, la Policia Local de Blanes va anar fins allà on era el grup i el va tornar a denunciar. En aquest cas, els van aixecar acta per infracció de l'ordenança de civisme, per beure alcohol al carrer i molestar la resta d'usuaris de la via pública.

I encara més tard, els agents van rebre un altre avís relacionat amb els brètols. Ja a la tarda, i mentre a un d'ells l'atenien a l'Hospital de Blanes i Comarcal de la Selva, els altres van barallar-se a la porta d'Urgències.

De les entitats

La Roca de Sa Palomera, un illot que queda just davant la platja de Blanes, és un dels llocs més visitats del municipi. La senyera que hi oneja al capdamunt no és municipal, sinó d'un conjunt d'entitats del municipi. Per la festa major, la bandera catalana se substitueix per la de Blanes, i després es torna a restituir durant la resta de l'any.

Aquesta no és la primera vegada que algun brètol arrenca la bandera. L'any 2018, quan a Sa Palomera hi onejava l'estelada que s'hissa amb motiu de l'Onze de Setembre, uns desconeguts van enfilar-se al promontori, van desmuntar el mecanisme del màstil (que és abatible) i es van endur la bandera.