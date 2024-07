Un ferri s'incendia amb 411 persones a bord a prop d'Eivissa

Bombers de la Generalitat col·laboren en l'extinció d'un incendi declarat a les 02.30 hores al ferri Tenacia, de la naviliera GNV, que cobria la ruta València-Palma i es trobava a unes 22 milles d'Eivissa, que ha quedat a la deriva amb 350 passatgers i 61 tripulants que han resultat il·lesos.

Segons ha informat Salvament Marítim, l'incendi va quedar controlat durant la nit però a les 10 hores continuava actiu i per a la seva extinció han estat desplaçats en helicòpter fins a l'embarcació tres bombers de la Generalitat de Catalunya.

Altres dues dotacions de bombers catalans han estat mobilitzades fins a la zona, on s'han desplaçat també dos vaixells 'salvamar' i un remolcador de Salvament Marítim, així com diversos helicòpters.

Tant el passatge com la tripulació romanen al vaixell, ja que l'incendi no s'ha estès fora de la zona de màquines i no s'han produït danys personals.