Interrompuda la circulació a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès per incidència a la catenària

La circulació ferroviària es troba interrompuda a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès per manca de tensió a la catenària, segons han informat Renfe i Adif. S'ha habilitat un servei alternatiu amb autobusos per carretera per cobrir el tram afectat, segons Renfe. Personal d'Adif treballa al lloc per solucionar la incidència al més aviat possible.