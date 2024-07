Un jutjat atura cautelarment per segon cop el procés per nomenar Sallent com a major dels Mossos

Un jutjat de Barcelona ha suspès cautelarment per segona vegada el procés de convocatòria de la plaça de major dels Mossos d’Esquadra, segons ha avançat ‘El País’ i ha pogut confirmar l’ACN. El Departament d’Interior va triar l’actual comissari en cap del cos, el comissari Eduard Sallent, per davant d’Alicia Moriana, cap de la Regió Policial Central. Diversos sindicats policials van impugnar la convocatòria i van demanar la suspensió com a mesura cautelar, i el jutjat ja es va expressar en aquest sentit a principis de juny. Ara ho ha tornat a fer mentre estudia el fons de la qüestió. Sallent ja ha acabat el curs per ser nomenat major i ara està a l’espera de quina decisió pren la justícia.