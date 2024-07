La Guàrdia Civil investiga una persona per tenir deu exemplars de tortuga protegida a Peralada

Agents de la Seprona de la Guàrdia Civil investiguen per un presumpte delicte contra la fauna una persona que tenia a casa seva, a Peralada (Alt Empordà), deu exemplars de tortuga mediterrània (Testudo Hermanni), una espècie protegida. La policia va comissar els animals i els va entregar al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera de Garriguella, on els van informar que almenys dos exemplars s'havien tret del medi natural. El Seprona recorda la importància d'aquesta espècie a la Serra de l'Albera, on té l'única població natural de la Península Ibèrica.