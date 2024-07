Cinc dotacions de Bombers apaguen un incendi a Capellades

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat han sufocat aquesta matinada un incendi en el pati d'uns baixos d'un edifici de tres plantes al carrer d'Oló de Capellades. L'avís es va donar quan passaven onze minuts de les cinc de la matinada.

El foc es va originar al pati, però el fum va afectar l'escala i un dels pisos de la planta baixa, que segons Bombers no reunia les condicions mínimes d'habitabilitat. Quan els efectius de Bombers van arribar al lloc dels fets, hi havia vuit persones que havien sortit de l'immoble autoevacuades. El SEM ha atès dues d'aquestes persones, però no ha calgut fer cap trasllat hospitalari.