Els Bombers rescaten una excursionista ferida a Montserrat

Dues dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat van participar ahir al vespre en un rescat de muntanya a Montserrat. Dues persones baixaven del monestir quan una d'elles va caure i es va fer mal amb la conseqüència que no podien continuar amb la ruta.

L'avís es va donar quan passaven cinc minuts de 2/3 de 9 del vespre i els fets van tenir lloc en una zona de difícil accés per a l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), per això la dona que estava ferida va ser evacuada amb helicòpter fins al pàrquing del cremallera, on estava esperant l'ambulància que la va dur a l'hospital d'Olesa de Montserrat amb un diagnòstic lleu.