Un jutjat d'Igualada investiga una casa d'apostes per anul·lar un premi d'1,3 milions d'euros

En qüestió de minuts, Billal Agdi va passar de la felicitat per sentir-se milionari a la decepció per quedar-se sense res. Va ser la nit del 4 de novembre de 2023, quan va fer 30 apostes de partits de futbol en diferents combinacions possibles a la plataforma d'apostes en línia Betway. Dues d'elles van resultar premiades: la primera, amb 11.223 euros, i la segona, amb 1,3 milions més, després d'encertar el resultat de 18 partits. No obstant això, Billal va veure com, en un vist i no vist, la plataforma li anul·lava el premi i deixava de nou el seu compte a 0.

"Em vaig sorprendre molt, va ser el meu dia de sort, no m'esperava tampoc guanyar tanta quantitat. Només per veure en el teu compte aquests diners el teu cos sent adrenalina", explica Billal al Periòdico, del mateix grup que aquest diari. Malgrat això, minuts després d'aconseguir els dos premis, l'aplicació va quedar bloquejada i va haver de tornar a accedir per intentar cobrar aquestes quantitats. Va ser llavors quan va descobrir que "ho havien eliminat tot".

Malgrat això, Bilall va ser previsor i va enviar captures de pantalla del premi a la seva dona i al seu cunyat. Gràcies a aquestes imatges va posar una denúncia, acompanyat del seu lletrat, Álex Zaragüeta, contra Betway davant l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra, que ha acabat investigant-se al Jutjat d'Instrucció número 4 d'Igualada.

De moment, aquest jutjat ha de seguir amb les diligències després que un jutge de Ceuta, localitat on es troba la seu social de l'empresa, dictaminés que la competència de la investigació és d'Igualada. Al procediment s'ha aportat un informe dels Mossos d'Esquadra juntament amb la declaració del denunciant, així com la resposta de la casa d'apostes sobre les raons de l'anul·lació.

A la seva denúncia, Billal va explicar que porta apostant des de 2019 i que mai havia tingut problemes per retirar els diners guanyats, encara que les quantitats havien estat molt menors. El màxim premi aconseguit van ser, anys enrere, 500 euros. Explica que aposta a partits de futbol de diverses lligues europees principalment, com l'anglesa, la italiana, l'austríaca o l'espanyola, però no sempre en primeres divisions i normalment amb una quota alta en partits igualats.

El 4 de novembre va aconseguir un premi d'11.223 euros i, des del seu compte a la plataforma, va retirar 10.000 euros, tal com consta en les imatges que va aportar al procediment judicial. Poc després li va sortir una altra combinació premiada amb 1,3 milions d'euros. Va fer captures de pantalla per enviar a la seva dona i el seu cunyat i l'aplicació es va bloquejar. En tornar a entrar, va comprovar que li havien anul·lat el premi milionari. Pocs dies després li va succeir el mateix amb el primer.

Explicacions de l'empresa

Va ser llavors quan va intentar, sense èxit, posar-se en contacte amb la casa d'apostes. Després va anar a denunciar juntament amb el seu advocat davant dels Mossos. Amb l'informe policial, el jutjat d'Igualada va iniciar una investigació. En resposta als Mossos, Betway va indicar que la tarda del 4 de novembre la seva aplicació "va patir una avaria que va fer que diversos productes d'apostes 'online' es mostressin al servidor amb una quota incorrecta, línia o handicap, el que va permetre que nombrosos jugadors poguessin accedir a preus incorrectes i poguessin realitzar apostes fora de temps i amb resultats erronis i que es coneixien per endavant".

Segons l'empresa, aquesta avaria els va obligar a "suspendre temporalment part dels seus serveis de joc", ja que "totes les apostes que es van poder realitzar a un preu incorrecte, fora de temps i amb resultats erronis o que es coneixien per endavant, van haver de ser corregides per patir un error manifest". A més, Betway afegia que els jugadors afectats "van recuperar la quantitat apostada, alhora que es van anul·lar les guanys o premis indegudament acumulats".

Billal assegura que l'empresa va anul·lar els seus guanys, però no li va reemborsar les apostes que havia perdut, i que en alguns casos eren dels mateixos partits, ja que realitzava jocs combinats amb diversos resultats possibles. Per això, els seus advocats consideren que la casa va cometre un possible delicte d'apropiació indeguda i estan a l'espera que el jutjat citi a declarar els representants legals de Betway per preguntar-los sobre el cas.