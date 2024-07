Mainat en el judici contra la seva exdona: "Em costa molt pensar que fes això per assassinar-me"

El productor i membre de la Trinca Josep Maria Mainat ha declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona que el va sorprendre que Angela Dobrowolski "no fes res" i trigués a trucar al SEM la nit que va patir un coma diabètic després que ella li posés dues injeccions.

Segons ha explicat el primer dia del judici contra l'exdona per intent d'assassinat, els fets van passar després d'una tarda de discussions en què ella estava "molt alterada" perquè Mainat va comunicar-li que l'endemà presentaria els papers del divorci. "Em costa molt pensar que fes això per assassinar-me", ha admès Mainat, que ha relatat com els metges van dir-li que havia tingut sort d'estar en bon estat de salut perquè havia estat "en perill de mort".

El declarant ha dit que fa quatre anys que "dona voltes" als fets, que van tenir lloc la matinada del 22 al 23 de juny del 2020. "Em costa molt acceptar que algú que ha estat 10 anys amb mi fes això per assassinar-me", ha assenyalat.