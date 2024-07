El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha acordat aquest dilluns presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per la mort d'una dona a Salou (Tarragonès). Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC), la causa està oberta per un delicte d'homicidi i no consten procediments oberts entre la parella. La víctima és una dona, de 84 anys, veïna de Salou. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home, de 86 anys, aquest dissabte al vespre després de rebre l'avís. Els agents van trobar el cos sense vida de la dona, amb signes de criminalitat, al seu habitatge, situat al carrer Tortosa del municipi.

Precisament avui, també, Salou ha fet un minut de silenci per condemnar el feminicidi. Prop d'un centenar de persones s'han reunit a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament per rebutjar el crim i per mostrar el seu escalf als familiars i amics de la víctima. "És una tràgica mort, molt sentida a tot el municipi d'una veïna molt coneguda i arrelada", ha expressat el seu alcalde, Pere Granados. Segons dades del Departament d'Igualtat i Feminismes, ja són divuit les víctimes per violència masclista a Catalunya, després de la confirmació del cas de Salou i de la dona assassinada també suposadament per la seva parella a Sabadell.

Consternació i dolor entre els veïns de Salou que s'han aplegat aquest dilluns a les portes del consistori per rebutjar la mort d'una veïna aquest dissabte en mans, presumptament de la seva parella. "Lamentem molt la tràgica mort d'una persona que residia des de fa molt de temps al municipi, d'una salouenca molt coneguda i arrelada, des de la corporació municipal hem brindat tot el suport a la família i amics i ho continuarem fent, són moments de molt de dolor", ha afirmat Granados.

En la mateixa línia s'ha manifestat la directora general d'erradicació de les violències masclistes de Departament d'Igualtat i Feminismes, Laia Rosich, qui ha assegurat que "un sol feminicidi ja seria massa, però sis a l'Estat Espanyol en els darrers quinze dies i dos aquest cap de setmana a Catalunya, és desolador". Rosich ha destacat que des dels "poders públics s'està invertit més que mai" en aquest àmbit i ha subratllat que ha estat una "prioritat" del Govern.

"Hi ha el triple d'inversió, d'atenció i d'assistència, un primer pla de prevenció; ens afrontem a una carrera de fons, hem aixecat una catifa de violències de dècades i segles, desgraciadament encara ens trobem aquests feminicidis i ens necessitem a tots", ha dit. Alhora, ha assenyalat que s'han de "combatre els discursos negacionistes" perquè la "realitat ens diu que la violència masclista existeix i s'emporta víctimes, ens necessitem com a societat per combatre-la", ha insistit.

Els fets

Segons van informar els Mossos d'Esquadra, el crim va tenir lloc aquest dissabte, poc després d'1/4 de 9 del vespre. Els agents van rebre l'avís que hi havia una dona de 84 anys morta amb signes de criminalitat en un pis del carrer Tortosa, de Salou. Els policies van detenir un home, de 86 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Aquest diumenge, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, en funcions de guàrdia, va inhibir el cas al jutjat de violència sobre la dona de la capital tarragonina.

Divuit víctimes de feminicis a Catalunya

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha condemnat els feminicidis de les dues dones mortes aquest cap de setmana a Salou i Sabadell. Amb la confirmació d'aquests dos casos, el nombre de feminicidis enguany a Catalunya s'enfila a divuit, corresponents a tretze dones i cinc criatures. D'aquests menors, dos van ser assassinats per violència masclista juntament amb la seva mare, i tres en feminicidis vinculats amb finalitat de violència vicària.

D'ençà que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 148 feminicidis a Catalunya, dels quals catorze corresponen a infants i adolescents assassinats en el marc de les violències masclistes. El nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista és de deu aquest 2024 i de gairebé un centenar en la darrera dècada.