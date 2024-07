Almenys vuit ferits, tres d'ells crítics, en un aparatós accident d'un autobús en un túnel a Tordera

Un autobús s’ha accidentat aquest dimarts al matí a l’autopista C-32 en un túnel entre Pineda de Mar i Tordera, dins del terme municipal d'aquest últim, al quilòmetre 125,7. El vehicle ha patit una col·lisió a la boca sud d’un túnel i ha quedat gairebé en vertical, cosa que ha provocat vuit ferits, inclòs el conductor, que ha quedat atrapat, i ha obligat a tallar la via en direcció nord. A l’autobús hi viatjaven 52 de persones: tres ferits crítics han estat evacuats en helicòpter als hospitals de Vall d’Hebron, Trueta i Germans Trias i Pujol; un greu i un menys greu han estat traslladats a l’hospital de Blanes, i tres menys greus han estat traslladats al CUAP de Mataró.

La resta de passatgers han pogut sortir. L’autobús feia el servei per als treballadors de les factories d’Inditex a Tordera i Palafolls. Consulta tot el que se sap fins ara del sinistre en aquest enllaç.

L'autobús que ha bolcat a l'entrada d'un túnel a la C-32 al Maresme / ACN

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla d’emergències Procicat. El SEM ha activat 15 unitats, un equip de psicòlegs i dos helicòpters medicalitzats, els Bombers s’hi han desplaçat amb 24 dotacions, inclosos unitats de rescat del GRAE amb helicòpter, i els Mossos d’Esquadra amb vuit patrulles. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anul·lat els actes que tenia i s’ha dirigit al lloc dels fets.

S’ha muntat un centre de comandament a l’antic peatge i els Mossos d’Esquadra estan redirigint tots els vehicles que hi havia atrapats a la zona en contra direcció per treure’ls de l’autopista.

"Ha sigut un miracle"

L'alcalde de la localitat, Xavier Amor, ha explicat, en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, que han habilitat un pavelló per als afectats. "Estem en contacte constant per anar col·laborant de la millor manera possible", ha afegit. Ha assegurat que, a hores d'ara, es desconeixen les causes de l'accident, tot i que ha dit: "Després de veure les imatges, si es confirma que no hi ha ferits de gravetat extrema, haurà estat un miracle".