Compte amb aquesta nova publicació de Facebook: "No m'ho puc creure, ha tingut un accident"

Les estafes de xarxes socials són cada vegada més comunes. Els ciberdelinqüents no descansen i els usuaris han de viure alerta amb cada missatge que apareix en la seva safata d'entrada. L'última víctima ha estat Facebook, l'aplicació de Meta, posant en perill milions de persones registrades.

L'advertiment ha estat llançat per l'Associació Espanyola de Consumidors. "Ens ha arribat una nova alerta de frau relacionat amb la captació de dades personals a través de Facebook", han aclarit a través d'un comunicat.

El frau dels titulars

Seguidament, l'associació ha descrit com es duu a terme aquest nou frau i les maneres d'evitar-lo. Es tracta d'un procediment de 'phishing' que, a través de l'etiquetatge d'una publicació, indica titulars de l'estil: "mira qui ha mort", "no m'ho puc creure, ha tingut un accident", "ostres, ha mort en un accident".

"Aquestes publicacions tenen un comentari amb un enllaç que té com a objectiu obtenir accés al compte de Facebook", explica la nota. Si es punxa en aquest enllaç: "No l'enviarà a un article de notícies", aclareixen, sinó que servirà per a "descarregar un 'malware' en el telèfon o en l'ordinador".

El que aconsegueixen els ciberdelinqüents amb això és obtenir accés a la informació d'inici de sessió de la xarxa social, robant totes les dades que vulguin de Facebook com, per exemple, les contrasenyes.

Què fer si ja he caigut en el parany?

En cas d'haver caigut en el parany d'aquests pirates informàtics, l'Associació Espanyola de Consumidors aconsella seguir els següents passos: