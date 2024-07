Més de 10 quilòmetres de retencions des del Papiol per un accident entre camions a Cerdanyola del Vallès

Un accident amb camions implicats a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) està provocant fins a 10 quilòmetres de retencions en sentit nord, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Les cues van des del Papiol. L'accident talla dos carrils de la via, per la qual cosa només es circula per un carril.

Els Bombers de la Generalitat estan excarcerant el conductor d'un dels camions.