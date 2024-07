Les preguntes sense respondre del cas Jay Slater: interrogants sobre els fets que van dur a la mort del britànic

La troballa del cos de Jay Slater tanca part d'un cas que es va obrir ara farà un mes a Tenerife. El jove britànic, natural de Lancashire, va desaparèixer el passat 17 de juny després de venir a Tenerife per a una festa de tres dies en el sud de l'Illa. Des de la seva desaparició, tant els mitjans de seguretat com la família i voluntaris van buscar per diferents llocs pròxims a l'últim senyal del mòbil de Slater.

Al final, el cos es trobava en una abrupta zona del massís de Teno, prop d'on va emetre l'últim senyal el seu telèfon mòbil i d'on va haver de ser extret per un helicòpter. Enrere queden diverses teories de la conspiració que incloïa màfies de diferents països o un iot que el va recollir en l'embarcador el matí de la seva desaparició.

Malgrat això, i una cronologia molt marcada, algunes preguntes s'han quedat sense resoldre de moment. S'ha pogut realitzar la confirmació oficial de la identitat del cadàver gràcies a les empremtes dactilars, malgrat l'estat del cos trobat. Amb aquesta incògnita resolta, encara queden algunes qüestions que no han rebut resposta.

Sabia Jay Slater a on es dirigia?

Jay Slater va planificar les seves vacances al sud de Tenerife. La New Rave Generation va ser una festa de tres dies a la qual va acudir el jove britànic al costat dels seus amics. aquest esdeveniment va tenir diferents ubicacions com el Xanadú o el Hard Rock Hotel Tenerife, a més d'alguna festa en un vaixell. Totes elles en un marc de moviment habitual per la zona freqüentada pel turisme britànic.

L'última nit va estar a Les Veròniques, un altre dels llocs preferits pel turisme del Regne Unit. D'allà va marxar cap a Masca amb dues persones que acabava de conèixer en la discoteca Papagai. Segons un d'ells, Ayub Qassim, Slater s'havia quedat sol i volia seguir la festa.

Malgrat això, sabia el jove britànic cap a on es dirigia? Tenint el seu apartament a pocs minuts de Les Veròniques, i venint a l'Illa a la recerca de festa, és probable que no estigués pensant a visitar el paratge del Parc Rural de Teno. No sabem si va ser informat abans de sortir amb el cotxe pels dos homes que li acompanyaven.

Com va conèixer als seus acompanyants?

Com bé és sabut, a Jay Slater li van acompanyar dues persones des d'Arona fins a Buenavista del Nord, on se situada l'Airbnb Casa Abuela Tina. Ayub Qassim, en les declaracions que ha fet, afirma que va conèixer en persona al jove natural de Lancashire aquella mateixa nit, però que sabia qui era per amistats compartides.

No se sap amb certesa si es van conèixer en el tancament del NRG en la discoteca Papagai en la qual van estar la nit i part de la matinada. Tampoc de quina manera es van conèixer, com van començar la conversa o que els va unir en el camí per a acabar junts a gairebé 30 quilòmetres de distància en línia recta.

On estaven els seus amics?

El jove no va viatjar sol a Tenerife. A l'Illa hi va anar amb almenys tres amics amb els quals va gaudir d'aquest cap de setmana en el sud: Lucy Mae Law, Brad Hargreaves i Brandon Hodgson. Els dos primers se sap que el van acompanyar durant gran part del viatge, mentre que el tercer va estar amb ell en una de les festes, on tenen una fotografia junts. A més, va denunciar haver rebut amenaces de mort per xarxes socials a causa de la desaparició del seu amic.

El que no s'entén és que, si van viatjar junts i van acudir a tots llocs en grup, on estaven en el moment en el qual Jay Slater va decidir anar-se amb els seus dos nous coneguts? Ayub Qassim afirmava que Slater li havia dit que l'havien deixat sol.

Els tres amics de Jay Slater han ajudat en tot el que ha sol·licitat la policia espanyola. Hargreaves i Mae Law van utilitzar les seves xarxes socials per a acomiadar-se del jove mort. En la publicació de Lucy es poden veure fotos i vídeos de Slater amb els seus amics durant les vacances i entre ells.

Per què tanta pressa per sortir de Masca?

El britànic va arribar a Masca sobre les 6.00 hores del matí. La seva última foto en Snapchat confirma que va arribar fins al municipi de Buenavista del Nord, i les paraules d'Ayub Qassim apunten un dubte molt gran. L'acompanyant de Jay en el trajecte al Parc Rural de Teno, condemnat a més de nou anys per tràfic de drogues, va afirmar que va sortir amb vida del pis.

A més, va resumir l'hora i poc que va estar en la propietat el jove mort. Segons Qassim, li va lliurar una manta, una tovallola i li va dir al jove que podia dutxar-se quan volgués. En teoria, aquest li va demanar una cigarreta i un carregador de mòbil, que va agafar en una altra habitació.

Amb aquestes peticions, és rar que d'un moment a un altre Slater decidís anar-se pel seu propi compte. Va sortir de la casa i va parlar amb una veïna, que assegura que li va preguntar quan sortia l'autobús, al que ella li va contestar que a les 10.00 hores, però la barrera idiomàtica va provocar que Jay entengués que en deu minuts.

En una conversa entre tots dos, Qassim li va dir que el duria de tornada al seu apartament quan dormís una estona, però Jay va voler marxar perquè tenia molta gana. Després d'això, va sortir de l'habitatge de lloguer vacacional Casa Abuela Tina i va ser vist per la mateixa dona amb la qual va parlar abandonant el poble de Masca.

No sabem si Jay va pensar que estava més prop de casa del que realment es trobava. En l'última conversa amb la seva amiga Lucy, aquesta assegura que li va dir que tornaria caminant a l'apartament, que tenia molta set i que s'havia tallat amb un cactus. Una pressa que el va dur a marxar per un terreny desconegut i muntanyenc.

Més preguntes

Aquestes són només algunes de les preguntes principals que es queden sense resoldre de moment. No són les úniques, perquè els nexes d'unió entre Jay Slater i el condemnat per narcotràfic o la realitat d'algunes de les teories que apunten a un tema de drogues continuen circulant sense resposta.

De moment, la confirmació del motiu de la seva mort i de la identitat del cos arriben per a tancar una part del cas. Veurem si algunes de les incògnites pendents poden tancar-se de la mateixa manera.