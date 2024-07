Un mort i tres en un xoc frontal a la C-17, a Ripoll

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres a la tarda en un xoc frontal contra un altre vehicle al quilòmetre 91,9 de la carretera C-17, a Ripoll. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del succés passats pocs minuts de les cinc. A banda de la víctima mortal, tres persones de l'altre vehicle han resultat ferides de diversa consideració. El xoc ha tingut lloc en sentit nord i les causes estan sota investigació. En el sinistre, que ha obligat a tallar la via, hi ha treballat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres i dos helicòpters medicalitzats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Segons les dades que ofereix el Servei Català de Trànsit (SCT), 74 persones han mort en accident de trànsit en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.