L'exdona de Mainat nega que volgués matar el seu exmarit: "Vaig fer tot el que vaig poder per salvar-lo"

L'exdona de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha defensat que "no el volia mort" i que "va fer tot el possible per salvar-lo" i revertir la hipoglucèmia que el productor va patir el 23 de juny de 2020. Ho ha dit en la seva declaració davant la jutge, en la quarta sessió del judici en què se l'acusa d'intent d'homicidi a l'Audiència de Barcelona.

En una compareixença d'una hora i en la qual només ha respost les preguntes del seu advocat, ha admès que "anava col·locada". Amb tot, ha dit que estava prou "lúcida" com per atendre'l i alertar el 112. Així mateix, ha indicat que hores abans va administrar saxenda a Mainat i ha opinat que la reacció d'aquest fàrmac amb la "muntanya de pastilles" que ell prenia podrien haver causat l'episodi.