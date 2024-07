Denuncien 500 conductors per excés de velocitat a la regió durant l'operatiu per reduir els accidents dels Mossos

L’operatiu simultani que els Mossos van desplegar en diverses carreteres catalanes durant la tarda de dijous per reduir la sinistralitat es va saldar amb gairebé 500 conductors denunciats per excés de velocitat a la Regió Policial Central. També hi va haver 4 denunciats per distraccions davant del volant.

En total, els Mossos van controlar un total de 6090 vehicles en el control que a la regió centre es va muntar a la C-37, a Castellfollit del Boix, en el punt on va tenir lloc l’accident amb 3 víctimes mortals.

En el conjunt de Catalunya, els Mossos van identificar 17.407 vehicles, dels quals 1.100 van ser denunciats per infraccions de velocitat, 105 per distraccions al volant i 19 en el marc del control de transports. La policia alerta que les causes de sinistralitat que van en augment són les distraccions, la fatiga al volant i l’excés de velocitat.