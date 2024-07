Hezbol·là adquiria a BCN peces per fabricar drons kamikazes

L’operació antiterrorista de la Guàrdia Civil duta a terme aquest cap de setmana a Barcelona i Badalona amb la detenció de tres homes ha desmuntat una xarxa de subministrament de peces per a drons a la milícia libanesa Hezbol·là, segons van confirmar ahir fonts de la investigació. Dels tres detinguts per suposades activitats terroristes, un d’ells, Feraz Arab, d’origen libanès, buscava a la capital catalana components per tunejar el sistema de radiofreqüència de robots voladors civils. Fonts pròximes a l’operació –que va avançar El Nacional– ho descriuen com "materials susceptibles de ser convertits en armes de guerra que podrien ser utilitzades contra objectius civils i militars a Israel i a Europa".

Aquest grup, considerat per la Guàrdia Civil com una estructura logística de Hezbol·là, no només adquiria aparells de radiofreqüència. També havien aconseguit 200 motors de bateria elèctrica, a més de motors de gasolina i hèlixs. Aquesta trama va adquirir 12 tones de resines i fibres per a l’emmotllament d’ales i fuselatges.

La Guàrdia Civil estima que, amb el material comprat a Europa, Hezbol·là podria haver fabricat milers de drons. La guerrilla libanesa avalada per l’Iran està en plena campanya d’intercanvi d’atacs de coets i drons amb Israel en un dels moments de més alta tensió del conflicte al Pròxim Orient. Els seus comandos busquen per Europa i pel món àrab sistemes amb què protegir el senyal de ràdio per pilotar aeronaus no tripulades que puguin convertir en bombes volants, bateries de llarga durada i motors per col·locar en estructures artesanals que puguin carregar explosius.

Feraz Arab, detingut a Barcelona diumenge, és, dels tres homes capturats per l’institut armat, l’únic a qui ha enviat a la presó l’Audiència Nacional. Posseïa documentació tècnica de drons i estava en contacte amb proveïdors a Catalunya i altres llocs d’Espanya per aconseguir peces. Els altres dos detinguts en l’operació li haurien fet de guies per trobar subministradors a Espanya, però va ser un viatge d’Arab a Alemanya el que va fer ampliar la investigació a aquest altre país. La policia antiterrorista alemanya ha detingut un col·laborador del grup.

Accions contra Israel

En l’operació, que segueix oberta, la Guàrdia Civil sosté que el libanès i els seus ajudants no només s’aprovisionaven per col·locar el "material de guerra" al sud del Líban, sinó també per a accions contra interessos isarelís a Espanya o en altres punts d’Europa. Amb aquesta trama, el grup planificava l’enviament del material a Beirut. Segons va difondre ahir la Guàrdia Civil, l’operació es va iniciar al detectar l’activitat d’una sèrie de societats regides per libanesos a Espanya per a la compra de components d’aeronaus no tripulades, que s’havia intensificat.