Més de 30 dotacions de Bombers treballen en l'extinció d'un incendi en diverses naus industrials a Polinyà

Unes 40 dotacions dels Bombers treballen en l'extinció d'un incendi que crema des de les 1.54 hores cinc naus de la industria d’emmagatzematge de productes químics Barnastock de Polinyà i que poc abans de les vuit del matí ha quedat estabilitzat. El 112 ha rebut l'avís per un foc a la carretera Pintor Cases, al polígon de Can Humet. El foc afecta productes tòxics, inflamables i corrosius, motiu pel qual Protecció Civil ha activat el pla per risc químic Plaseqcat i s'han enviat alertes als mòbils. En un primer moment s'ha decretat el confinament de Polinyà i Santa Perpetua de Mogoda però a les sis del matí s'ha aixecat el de la segona i cap a les 7.30 hores el de la primera, tot i que es manté a l'entorn de la indústria afectada.

Jordi Martin, cap de l’operatiu dels Bombers ha explicat que 40 dotacions del cos i una vuitantena de persones han treballat des de les dues de la matinada per “confinar l’incendi” i evitar que es propagués a d’altres factories del polígon de Can Humet.

Ha assegurat que les flames segueixen actives però ha indicat que s’ha pogut rebaixar la ”violència de la columna” principal. Així, ha apuntat que el cos confia en poder donar per controlat aquest incendi en les properes hores.

Tot i que en un primer moment s’han confinat les poblacions de Polinyà i també la veïna Santa Perpètua, a les sis del matí s’ha pogut aixecar la mesura sobre aquest segon municipi i al voltant de dos quarts de vuit sobre el primer.

“Ho hem fet de manera preventiva”, ha comentat Martín, que ha dit que l’hora en què ha tingut lloc el succés ha facilitat que es pogués dur a terme aquesta mesura. En aquest sentit, ha explicat que “ara que el municipi torna a la seva activitat diària” s’ha decidit aixecar el confinament a tot el poble i s’ha mantingut només a la zona del polígon.