Extingit l'incendi en una indústria de Polinyà que ha provocat vessaments al riu Besòs

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dissabte a les 18.12 hores l'incendi que des de la matinada de divendres cremava en un polígon industrial de Polinyà (Vallès Occidental). El foc ha afectat diverses naus del polígon que contenien productes químics. És per això que divendres es va confinar la població de Polinyà i la veïna Santa Perpètua de Mogoda i posteriorment es va restringir el confinament al polígon. Segons han informat els Bombers, un cop apagat l'incendi s'ha aixecat l'ordre de confinament que restava i tots els vehicles tornen al parc. El cos ha estat treballant tota la nit i aquest dissabte per evitar revifades després d'aconseguir controlar el foc divendres al migdia, gairebé 12 hores després que comencés.

Preocupa ara que l'incendi ha provocat el vessament de productes contaminants al riu Besòs, que han provocat la mort de diverses espècies i la crida d'ajuntaments com els de Montcada i Reixac o Santa Coloma de Gramenet perquè la població no s'acosti al riu ni hi permeti el contacte de mascotes. Fonts dels Bombers han explicat que durant les tasques d'extinció de l'incendi es va treballar per minimitzar la sortida d'aigua de l'empresa, però que no tenien prou capacitat per retenir-la tota. Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha recomanat la restricció del bany entre 100 i 500 metres a la desembocadura del riu durant les pròximes 48 o 72 hores. En paral·lel, hi ha bandera vermella per qualitat de l'aigua a la platja del Fòrum de Sant Adrià de Besòs, just a la desembocadura del riu.