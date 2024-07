Mor una menor implicada en l'accident a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau

Una menor ha mort a conseqüència de l'accident a la C-62, Sant Bartoméu del Grau, d'aquest dissabte. Segons el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència de l’accident, la passatgera posterior d’un dels dos turismes, menor, va resultar ferida en estat crític i traslladada en helicòpter a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, on posteriorment ha mort.

En l’accident també van resultar ferides sis persones més: tres molt greus, de les quals dues van ser traslladades a l’Hospital de Vic i una a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; dues menys greus i una lleu, traslladades també a Manresa.

En el sinistre, que va obligar a tallar la via, hi van treballar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).