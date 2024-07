La pluja provoca dos talls a la R3 de Rodalies per problemes de subministrament elèctric

La línia R3 de rodalies s'ha vist afectada aquest diumenge per problemes de subministrament elèctric a la catenària fruit a l'episodi de pluges, segons han confirmat Renfe a l'ACN. La línia que uneix l'Hospitalet de Llobregat i La Tor de Querol ha quedat interrompuda entre les estacions de Ribes de Freser i Planoles, però el tall no ha afectat cap comboi i la circulació ja s'ha restablert. En canvi, continua tallada la circulació entre Manlleu i Centelles, per una averia que també hauria causat la pluja. Aquí sí, està funcionant un servei alternatiu per carretera en els dos sentits. Pel que fa als 200 passatgers del tren que circulava quan ha fallat el subministrament elèctric, els bombers els han evacuat fins al baixador de Balenyà.

D'altra banda, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està patint retards a conseqüència d'un robatori de coure a la línia, a prop de la bifurcació de Mollet del Vallès. Entre aquest punt i l'estació de Sants, els trens circulen a poca velocitat perquè han de demanar autorització de pas, informa Renfe, i això està provocant retards d'entre trenta i quaranta-cinc minuts.