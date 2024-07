Enxampen a dues persones caçant des de dins d'un vehicle a la Seu d'Urgell

Els Agents Rurals han enxampat i denunciat a dues persones per caçar des de dins d'un vehicle i fer-ho prop d'una planta de compostatge, una zona de seguretat, a la Seu d'Urgell. A més, els dos individus han utilitzat una munició i una arma il·legal i no posseïen el permís d'ús i tinença, per la qual cosa els agents han comissat l'arma.