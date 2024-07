Tragèdia al festival Boombastic: el que apunta la investigació per la mort d'un jove a la sínia del recinte

Un fort cop al cap contra l'estructura de la sínia mentre treia el cap de l'interior d'una de les cistelles. Aquesta és la raó, segons van comunicar fonts de la Guàrdia Civil, de la defunció de Carlos Majano, el jove madrileny de 26 anys que va perdre la vida en la matinada del divendres en el festival Boombastic de La Morgal (Llanera). Ahir, el municipi de Tembleque (Toledo), on resideixen el seu pares, va celebrar un funeral en record del jove, la defunció del qual ha commocionat el poble. Veïns del lloc van mostrar la seva consternació pel succeït: «Estem tots trencats».

L'Institut Armat, encarregat de la investigació, va qualificar el succés com un accident, que es va produir al voltant de les quatre de la matinada quan el jove, acompanyat de quatre amics, va decidir gaudir de l'atracció que es troba a l'interior de les instal·lacions de l'esdeveniment musical. Una vegada a l'interior, i per raons que es desconeixen, Majano hauria tret el cap a l'exterior de la plataforma, que està envoltada de barrots, impactant contra l'estructura de la sínia.

Testimonis dels fets, que es trobaven als peus de l'estructura, van assegurar que van ser esquitxats per la sang del jove i que en un primer moment van creure que una part de l'atracció s'havia desprès i impactat contra un usuari, motiu pel qual es van afanyar a donar avís als encarregats de la sínia, que van parar l'atracció.

Segons van explicar aquestes persones, els amics de la víctima, el cos de la qual es trobava al terra de la cistella, es trobaven «en xoc» i tractant d'«animar-se entre ells» a causa del succés. Instants després, els serveis sanitaris que el festival tenia desplegats es van afanyar a assistir a la víctima. Durant diversos minuts, van tractar de reanimar-lo fins a l'arribada de l'ambulància, però els intents van ser insuficients. «El van atendre durant molta estona, però quan se'l van portar no sabíem si estava viu», van comentar testimonis del tràgic succés.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Avilés es va personar al lloc dels fets al voltant de les 4.30 hores per a realitzar una inspecció ocular a l'entorn de la sínia. Aquest mateix matí, l'equip ha tornat al festival per a continuar amb la investigació per mirar d'esclarir les causes de l'accident, així com per a prendre declaració als amics del mort. Carlos Majano, madrileny de 26 anys, passava uns dies a Gijón al costat d'una desena d'amics. Amant del judo, aquest desembre tenia previst defensar la seva tesi doctoral vinculada a les Ciències de l'Esport en la Universitat de Castella–La Manxa.