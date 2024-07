La Policia allibera una dona tancada pel seu pare sense aigua i amb un orinal

Agents de la Policia Nacional han alliberat una dona retinguda pel seu pare en un domicili del districte madrileny d'Usera. Els fets van ocórrer durant la tarda del passat dijous, 18 de juliol, quan la víctima va aconseguir contactar amb la policia informant que portava tancada diversos dies en una habitació. Quan els agents van acudir al lloc descrit per la víctima, els va obrir la porta un home. A l'interior van trobar un dormitori amb panys, tant a la porta com en la finestra, on estava la filla d'aquest home en estat de nerviosisme i amb lesions a la cara.

A més, van comprovar que a l'habitació la noia tenia un orinal per a fer les seves necessitats, però no tenia ni aigua ni menjar. Pel que sembla, en altres ocasions l'havia tancat per períodes més llargs de temps obligant-la a fer treballs de reparació de telèfons.

L'home ha estat detingut per la Policia Nacional passant a la disposició de l'autoritat judicial com a presumpte responsable d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i un altre delicte de detenció il·legal.