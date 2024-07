Trànsit ofereix ajuda a les víctimes d’accidents amb lesions greus

Tot i que els accidents mortals de trànsit van descendir a la xarxa viària interurbana catalana l’any passat, els registres confirmen que van augmentar almenys un 7% els sinistres amb víctimes, ja siguin ferits greus o lleus, respecte als balanços de l’any 2022. Segons mostren les dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit, el 2023 es van registrar 718 accidents amb morts o ferits greus. Des de principis del 2024, ja s’han superat per poc els 300.

Però més enllà de la fredor de les estadístiques –que, entre altres coses, també apunten que les carreteres amb més sinistralitat són la C-31, l’AP-7 i la C-32–, hi ha les persones que tenen aquest tipus d’accident. Les vides dels afectats, però també dels seus familiars i cuidadors, canvia per sempre després d’aquest tipus de successos traumàtics.

"Un accident de trànsit és una tragèdia que no pot caure en sac foradat, la persona que el pateix té les seves capacitats i s’ha de fomentar la seva autonomia i participació social, perquè és un dret. Tenir un accident no vol dir que no facis res més en la teva vida, sinó que d’ara endavant tindràs unes dificultats i s’haurà de treballar per llimar-les i aprendre a viure de nou". D’aquesta manera, Lourdes Andreu, coordinadora de l’Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral (Trace), explica la importància de l’"atenció integral" a les víctimes d’accidents de trànsit amb greus seqüeles perquè puguin adaptar-se al dia de després.

Precisament aquesta entitat, que des de 1988 treballa per millorar la qualitat de vida dels afectats i també de les seves famílies, és una de les associacions que forma part del servei gratuït Invictes, impulsat pel Servei Català de Trànsit (SCT) justament per donar suport i orientació en aquest àmbit.

Afectats i famílies

Aquesta iniciativa neix com un servei pioner a Europa des d’una administració, es va posar en marxa a inicis del 2023 i ja ha acompanyat 72 usuaris durant aquest període. De fet Invictes es presenta com "una finestra única", tal com explica a aquest diari Montserrat Guardia, coordinadora territorial del servei gestionat per la Fundació ECOM que té per objectiu donar suport a les víctimes solucionant qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en la "dura transició" que comença després de l’accident.

El primer any de servei de la plataforma, el perfil d’usuari més atès és un home d’entre 21 a 45 anys que fa menys de dos anys que va patir un sinistre de trànsit i pateix traumatisme cranioencefàlic. Segons les dades proporcionades per l’entitat Invictes va atendre en un any 51 homes i 21 dones d’entre 22 i 65 anys. Aquesta xifra no és més que un reflex de l’accidentalitat, ja que els conductors tenen més accidents que les conductores. L’atenció pot ser diferent per gèneres, segons els responsables del servei, ja que les dones solen ser mares i tenen un rol molt desenvolupat com a cuidadores. Al tenir l’accident i poder tenir seqüeles cognitives, tenen dificultats per seguir gestionant la casa, cosa que els genera més angoixa. "Un sinistre et canvia la vida i has de conviure amb aquesta situació, tant el teu entorn com tu, per això són necessaris llocs per aconseguir suports i informació d’experts per adaptar-te", explica Lourdes Andreu.

Menys burocràcia

Els usuaris que fins ara han participat en el programa han valorat amb gairebé un 9 sobre 10 Invictes, ja que garanteix la coordinació i aplicació dels protocols en cas de sinistre del Servei d’Informació de les Víctimes d’Accidents de Trànsit, que també forma part de Trànsit.

En el seu balanç final, els usuaris del servei reclamen que l’administració sigui més àgil i faciliti la burocràcia que s’activa després d’un accident, entre altres qüestions. Així, també s’evita afegir més traves a les víctimes o als seus familiars justament mentre estan passant per un moment molt complicat.

Invictes realitza tasques en vuit àmbits: informació i orientació (sobre tràmits vinculats a la situació de discapacitat i/o dependència, prestacions i recursos existents, assessorament financer); elaboració de diagnòstics d’accessibilitat (bàsicament a serveis bàsics com la vivenda de la persona afectada); acompanyament en grups de suport i ajuda mútua (per a la recuperació emocional, l’autonomia personal, les relacions afectives i sexuals); assessorament sobre qüestions relacionades amb la mobilitat (transporti públic accessible i vehicles de mobilitat personal, aprenentatge de les ajudes a la conducció i l’ús de les adaptacions); suport a les persones cuidadores; activitats d’oci, cultura i esports; orientació i inserció laboral; i la participació en la vida social i associativa i en campanyes de conscienciació.

Xarxa d’atenció

A partir de cinc entitats "amb experiència en consideració a les víctimes" a tot el territori català Invictes ofereix aquest servei transversal per a les víctimes d’accidents de trànsit greus. "L’objectiu és crear una xarxa per atendre de manera homogènia" els usuaris, assenyala Guardia, posant especial cura en l’atenció de les famílies i els entorns pròxims dels afectats. Per això Invictes dona suport, ja sigui terapèutic o funcional, als cuidadors a fi de millorar la seva relació amb les víctimes.

Segons expliquen els responsables d’aquest servei, la interlocució amb l’afectat és constant per mirar de determinar quines mesures es prenen per aplicar el pla de vida que es decideix posar en marxa després d’"acceptar" la nova situació: després de passar per l’hospital i rebre l’alta, "s’adonen que no eren la mateixa persona que eren abans de l’accident".

