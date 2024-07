Condemnat a 18 anys de presó per enviar artefactes explosius a Sánchez, Robles i les Ambaixades dels EUA i Ucraïna

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha condemnat a 18 anys de presó l'acusat d'enviar sis sobres amb artefactes explosius, el novembre del 2022, el president del Govern, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, els directors del Centre de Satèl·lits de la UE a Torrejón de Ardoz (Madrid) i de l'empresa d'armament Instalaza a Saragossa, així com als ambaixadors dels Estats Units i Ucraïna a Espanya, artefactes que van ser desactivats excepte aquest últim, que va ferir un empleat de seguretat.

En la sentència, composta de 63 pàgines, els magistrats condemnen a deu anys de presó el jubilat Pompeyo González per un delicte terrorisme i a vuit anys per delicte de fabricació, tinença, col·locació i ús d'aparells explosius, inflamables o incendiaris amb finalitat terrorista.

Els jutges consideren que l'acusat va actuar amb "el propòsit de causar una gran commoció a la societat espanyola que exercirà pressió perquè els governs d'Espanya i dels Estats Units d'Amèrica i altres entitats radicades en territori espanyol deixessin de donar suport a Ucraïna a la guerra sostinguda per aquest Estat contra Rússia".

En els fets provats, la resolució relata que l'acusat, de 76 anys, al seu domicili de Miranda d'Ebre (Burgos), en dates no determinades de la segona meitat del 2022, anteriors als últims dies de novembre d'aquell any, va confeccionar els sis artefactes explosius introduint-los en caixes de fusta l'obertura de les quals provocava la detonació. Un cop muntats, els va remetre per via postal, en sengles sobres de cartó, de 20 per 13,8 centímetres aproximadament (format DIN A5), fent constar, de manera manuscrita, els destinataris (en etiquetes blanques autoadhesives col·locades a l'anvers) i adreces de correu electrònic (manuscrites directament al revers).

La quantitat d'explosiu era suficient, prossegueix la Sala, per produir lesions de diferent consideració en funció de la proximitat i els possibles òrgans afectats, tant per l'explosió com pels impactes de la projecció de la metralla incorporada, els fragments resultants del trencament del contenidor metàl·lic i les femelles i caragols emprats per al muntatge.

Tots els artefactes explosius van ser desactivats o detonats de manera controlada una vegada detectats pels serveis de seguretat, llevat del destinat a l'Ambaixada d'Ucraïna, que va ser obert per un empleat que va resultar ferit al braç en esclatar el dispositiu.

Per als magistrats són múltiples les proves que sustenten l'autoria de l'acusat; com per exemple que tenia al seu domicili eines i components apropiats per a aquesta fabricació i que, en una, hi havia restes d'una substància amb la mateixa composició química que la trobada als vestigis dels artefactes recollits a les ambaixades d'Ucraïna i dels Estats Units i a Instalaza.