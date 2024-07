Detenen un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou de l'estiu passat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi forestal que es va produir entre Colera i Portbou (Alt Empordà) l'estiu de l'any passat, segons avança SER Catalunya i ha confirmat l'ACN.

El foc va afectar 573 hectàrees segons els Agents Rurals i va obligar a desallotjar 135 persones. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home aquest dilluns i ja ha passat a disposició judicial. A hores d'ara està en llibertat a l'espera de judici.

Els Mossos el situen sobre el terreny el dia dels fets a partir de la triangulació del telèfon mòbil i també l'han vist passejant per la rambla de Portbou el dia de l'incendi, una via a partir de la qual s'accedeix a la zona cremada.

El 4 d'agost del 2023 va arrencar un incendi entre Portbou i Colera en una zona al costat del pantà que hi ha a Portbou. Aquest foc va afectar unes 573 hectàrees de terreny tal com van calcular els Agents Rurals i es va aconseguir estabilitzar al cap de 24 hores. Pràcticament un any més tard, s'ha tancat la investigació de les causes i s'ha saldat amb la detenció d'un bomber voluntari.

Es tracta d'un home que havia estat destinat al parc voluntari de Portbou el 2019 i posteriorment va anar al parc voluntari de la Jonquera a petició seva. Segons avança Punsí, els Mossos d'Esquadra han pogut situar-lo en el lloc dels fets en el moment de l'inici de l'incendi a partir de la triangulació del telèfon mòbil. També hi ha altres proves que s'han investigat, com ara les càmeres de videovigilància de Portbou. Aquestes van captar l'home passejant per la rambla de Portbou el dia de l'incendi, la via per on s'accedeix a la Riera d'Amunt.

L'incendi es va produir en un moment de conflicte entre el cos de bombers voluntaris i el Departament d'Interior. De fet, a la demarcació de Girona el cost va iniciar una aturada per exigir millores en les condicions i això va fer que s'haguessin d'activar dotacions d'altres punts de Catalunya per venir fins a l'Alt Empordà a fer tasques d'extinció. A més, l'incendi va encendre una polèmica entre el cos de Bombers i les ADF, ja que aquests últims criticaven les traves que posava el cos de Bombers perquè hi actuessin.

Segons ha comunicat el Departament d'Interior, ja s'han iniciat els tràmits per suspendre cautelarment l'home en les tasques de bomber voluntari.