Localitzat sense vida el cos del noi desaparegut al pantà de Sant Antoni

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dimecres el cos del noi de 14 anys desaparegut dissabte al pantà de Sant Antoni, a Talarn (Pallars Jussà). Bombers i Mossos han treballat per localitzar el cadàver i la unitat subaquàtica de la policia catalana ho ha aconseguit aquest dimecres. El telèfon d’emergències 112 va rebre una trucada dissabte a les 12.33 h que alertava que un grup de banyistes presents a la zona havia vist un noi que havia entrat a l'aigua i no n'havia sortit. Cap a les dues de la tarda, efectius dels Bombers van fer la primera immersió. El pantà presenta una orografia particular, amb grans plataformes de poca profunditat que de forma imprevista es desplomen fins a una fondària de 60 metres.

El mateix dissabte a la tarda es van revisar així les boques dels desaigües del pantà, protegides per reixes, per si el noi havia estat víctima de la succió. Davant del resultat negatiu, els esforços s’han concentrat en la recerca al fons del pantà, però la presència de sediments ha fet especialment difícil la tasca.

El fet de ser un embassament condiciona les tasques dels efectius de rescat, ja que per realitzar immersions amb seguretat cal tancar les turbines de la presa. A la vegada, però, Endesa, que explota la infraestructura, ha de garantir el cabal ecològic del riu Noguera Pallaresa. Així, Bombers i l'empresa han d'anar pactat intervals per poder fer immersions i permetre el cabal ecològic del riu.

Els serveis d'emergències aprofiten aquests impassos de temps per portar a terme tasques de coordinació amb la resta de cossos presents al dispositiu: Mossos d'Esquadra i Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat suport psicològic per a la família del menor.