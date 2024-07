Una mare i una filla moren amb poques hores de diferència a Lugo

La tragèdia ha colpejat a la localitat de Lourenzá, a Lugo, amb la pèrdua d'una mare i la seva filla en un lapse de poques hores. Cándida Solla, de 69 anys, va morir dilluns poc després de rebre la notícia de la defunció de la seva filla, Yolanda López Solla, de 49 anys.

Yolanda feia dies que estava ingressada a l'UCI de l'Hospital Públic dona Mariña a Burela després d'una infecció bacteriana. En conèixer la defunció de Yolanda, Cándida es va traslladar al domicili de la seva filla amb la intenció de preparar el seu funeral. No obstant això, la mare es va sentir indisposada i va morir poc després d'un infart fulminant.

El dolor per la pèrdua de totes dues dones ha commocionat a Lourenzá, on la família era molt estimada. Yolanda treballava en el servei d'ajuda a domicili i era coneguda per la seva amabilitat i lliurament. Des de l'Ajuntament de Lourenzá, s'han expressat les més sentides condolences a la família.

Cándida serà enterrada en el cementiri de Sao Tomé, mentre que Yolanda rebrà sepultura en el cementiri de Celeiro de Mariñaos, on residia amb el seu marit i les seves filles.