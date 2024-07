Naufragi de l'"Argos Georgia" a Malvinas: 8 morts, 14 rescatats amb vida i 5 desapareguts

Els pitjors temors s'estan fent realitat. Les autoritats de Malvinas han confirmat a les seves homòlogues espanyoles la mort de vuit mariners en el naufragi del "Argos Georgia", el palangrer enfonsat a unes 170 milles a l'est de l'arxipèlag de Malvinas. Altres catorze tripulants del pesquer han estat rescatats amb vida i cinc segueixen desapareguts. Asseguren que de moment no tots els morts han estat identificats, però sí que estan confirmats els decessos del cuiner, Santiago Leyenda Amoedo, natural de Baiona; i del patró César Acevedo Durán, de Vigo.

El pesquer havia sol·licitat assistència a última hora de la nit d'aquest dilluns, quan el seu AIS va emetre l'últim senyal, i a la zona es van desplaçar mitjans de rescat aeris i marítims. Sobre l'estat dels 27 tripulants (10 espanyols, en la seva majoria gallecs), des de Salvament Marítim han confirmat que van abandonar l'"Argos Georgia" en bots salvavides encara que sense precisar si ho van fer tots o una part de la dotació. El govern local, en canvi, sí que va detallar que tots els tripulants van abandonar el vaixell abans del seu enfonsament. La tripulació de l'"Argos Georgia" la conformaven deu espanyols: el capità, el patró, el cuiner (de Baiona), l'ajudant de cuina, el cap i el segon de màquines, així com dos observadors científics (un, de Castella-la Manxa). La resta procedeix dels següents països: vuit russos, dos uruguaians, dos peruans i cinc indonesis.

El balanç del naufragi, de moment, és de vuit persones mortes recuperades de la mar i catorze rescatades amb vida. Falta per conèixer el parador de cinc tripulants dels quals encara no es tenen notícies. Dels deu espanyols de la triulación, sis han sobreviscut, dos han mort (Santiago Leyenda i César Acevedo) i dos estan desapareguts. Alguns dels supervivents, una vegada evacuats als vaixells que han acudit en la seva ajuda, s'han afanyat a contactar amb les seves famílies per a comunicar-los que estan fora de perill. A més, seran traslladats a l'hospital King Edward VII Memorial, el principal centre sanitari de Malvinas.

El "Robin M. Lee" , capitanejat per Jorge Sampedro -de Bueu-, va ser el primer a albirar una de les basses. En el seu interior van aparèixer dues persones: una morta i una altra viva, d'origen indonesi. El "Puerto Toro", un altre dels pesquers implicats en el rescat, va recuperar altres dos cadàvers d'una altra bassa diferent. Hores després, a les vuit de la tarda (hora espanyola), el Govern espanyol va augmentar el balanç de víctimes fins a les vuit.

A més, el "FPV Lilibet", un patruller d'inspecció pesquera malvina, va aconseguir trobar una tercera bassa amb 13 tripulants. Segons fonts de l'operatiu, els ocupants d'aquest segon boti estaven sans i estalvis, la qual cosa va suposar una notícia positiva enmig d'aquesta tragèdia. En aquest grup es troben la biòloga manxega Amparo Burguillos, el capità José Saborido Rei, el primer oficial José Ramón Hombre Saborido i el cap de màquines Ramón García Reiriz (tots de Ribeira). Després de recollir als mariners, el "Lilibet" va posar rumb al port de Stanley perquè poguessin rebre com més aviat millor atenció mèdica.

Dues víctimes de l'àrea de Vigo

El veí de Baiona, Santiago Leyenda Amoedo, només portava cinc mesos treballant com a cuiner principal a l'"Argos Georgia". Ell és una de les víctimes mortals confirmades en el sinistre. No era la seva primera experiència embarcat. També havia exercit aquest mateix rol en altres vaixells d'Albacora, Inpesca, i Atunsa. D'altra banda també s'ha certificat la defunció de César Acevedo Durán, patró de pesca vigués. En un primer moment, FARO va comptabilitzar erròniament a Acevedo entre els supervivents.

En un dels comunicats, es van titllar les condicions climàtiques de "extremadament desafiadores". Això, unit al fet que la zona de cerca es troba molt allunyada de costa, "limita el temps en l'escena" per part dels mitjans aeris desplegats. Tant és així que almenys un dels helicòpters va tenir que aturar el rastreig per a tornar a Stanley a repostar.

Enfonsament

L'Armada Argentina va rebre l'alerta de l'"Argos Georgia" aquest dimarts a les 14.11 hores (cinc hores més a Espanya). Poc més de dues hores després del primer SOS, —la qual cosa serien les 21.23 en la Península Ibèrica—, des del palangrer van reportar danys causats per les inclemències meteorològiquesi que procedien a abandonar el vaixell en els bots salvavides. El pesquer va acabar enfonsant-se.

Entre els mitjans desplegats van participar un helicòpter i un Airbus A400 M, els qui van arribar a la posició del naufragi però es van trobar amb un temporal que els va impedir auxiliar a la tripulació del pesquer. Les condicions meteorològiques en aquests moments eren molt desfavorables, amb vents de 130 km/hora i ones de 8 metres d'altura

L'"Argos Georgia" va ser construït el 2018 a la ciutat turca de Yalova. El pesquer, especialitzat en palangre, pertany a l'armadora Argos Froyanes. La seva vinculació amb la indústria gallega és majúscula, a nivell de personal i en relacions comercials. En el moment en què es va declarar l'estat d'emergència es dirigia a pescar.