Els Bombers finalitzen l'operació per treure el gas liquat del tren incendiat a Girona i s'aixeca el confinament

Els Bombers han finalitzat l'operació per treure el gas liquat del tren incendiat aquesta matinada al Mas Gri de Girona i s'ha aixecat el confinament dels veïns de la zona. L'operació dels bombers ha durat una hora i mitja, durant la qual han injectat 30.000 litres al vagó del mercaderies per treure'n el gas. Un cop fet, s'ha aixecat el confinament que afectava els veïns més propers a la zona. Protecció Civil ha rebaixat d'alerta a prealerta el pla d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses Transcat. La circulació de trens de l'R11 i l'RG1 es manté tallada entre Girona i Caldes de Malavella, que es fa amb un servei alternatiu per carretera. Tècnics d'Adif estan revisant la infraestructura ferroviària.

L'operatiu per treure el gas liquat que encara quedava dins el vagó, i que cremava de manera latent, ha començat pels voltants de les deu del matí i ha durat una hora i mitja. El cap de guàrdia dels Bombers a la Regió de Girona, Ferran Julià, ha explicat que s'ha anat injectant aigua dins la cisterna "per alliberar poc a poc i de manera controlada el poc gas que cremava i fer que sortís a l'atmosfera".

En total, els Bombers han abocat uns 30.000 litres d'aigua dins la cisterna. A partir d'aquí, i un cop han confirmat que ja no hi havia perill, s'ha aixecat el confinament a la zona. Afectava un radi d'uns 200 metres a partir del punt del Mas Gri on va tenir lloc el sinistre; sobretot, els edificis situats al final de la carretera Barcelona i les cases del tram del carrer Reggio Emilia comprès entre la rotonda i el carrer Manuel de Cazurro.

A la zona confinada també hi ha l'edifici de la Clínica Girona. En aquest cas, tot i que el trànsit es mantenia tallat i no es podia accedir a la clínica per l'entrada d'urgències -la més propera a la rotonda- sí que la Policia Municipal permetia entrar a l'edifici a peu per consultes externes.

Ferran Julià ha precisat que, un cop la cisterna s'ha omplert d'aigua, "ja no hi ha risc pel que fa al producte". El cap de guàrdia dels Bombers ha explicat que l'operació en si no revestia excessiva complexitat, però que calia anar amb cura perquè "no és massa freqüent dur-la a terme". "En carretera, quan es tracta d'un camió, és una mica més fàcil de succionar; però amb el tren, les dificultats eren una mica més altes", ha precisat.

Després que els Bombers s'hagin retirat, els Mossos d'Esquadra també han desmuntat el dispositiu i la Policia Municipal ha reobert el trànsit a la zona del Mas Gri (on ja s'hi pot circular sense restriccions). A partir d'aquí, tècnics d'Adif han accedit a les vies on hi ha el comboi de mercaderies per poder-lo retirar i reparar la catenària.

L'incendi al vagó de mercaderies s'ha produït després que la catenària hagi caigut i hagi obert una esquerda d'entre 40 i 50 centímetres al sostre del dipòsit. A partir d'aquí, s'ha originat una flama que ha obligat a activar fins a tretze dotacions i una quarantena d'efectius dels Bombers. Es desconeixen les causes del per què la catenària ha caigut (si ha estat per una incidència o bé a conseqüència del comboi).

Cues i autobusos a l'estació de Girona

La circulació de trens de l'R11 i de l'RG1 entre Girona i Caldes de Malavella (Selva) es manté tallada arran de la incidència. De moment encara no hi ha previsió ferma de restabliment del servei, tot i que fonts de l'empresa ferroviària parlen d'una estimació d'entre quatre i sis hores. La intenció és que, un cop s'hagi retirat el tren de mercaderies, s'intenti restablir el pas de combois per via única.

Sigui com sigui, però, l'incendi i el tall de circulació ha comportat cues de passatgers -sobretot, a primera hora- a l'estació de Girona, que s'esperaven per agafar un dels autobusos que ha mobilitzat Renfe per cobrir per carretera el tram entre Girona i Caldes. A peu d'autobús, molts passatgers demanaven què havien de fer; i d'altres, que ja havien comprat el bitllet per finestreta o màquines, s'esperaven a què els arribés el torn per pujar-hi.

Leo Dutra és un jove que s'ha vist afectat pel tall de trens. Aquest matí, ha agafat un dels autobusos que des de l'estació de Girona sortien en direcció a Caldes. Tenia bitllet fins a Sant Celoni. "M'han dit que hi ha hagut un vagó que s'ha cremat, i que ens posaven un autobús per fer part del trajecte fins a Caldes", explica. "Des d'allà hauré d'agafar un tren, però tampoc ens n'han assegurat que en passin gaire; crec que això durarà hores o tot el dia", hi afegeix.

Un altre dels passatgers que s'ha vist afectat per la incidència és Jordi Font, un veí de Blanes (Selva). Explica que aquest matí ha agafat un tren des d'allà i, després de fer transbord a Maçanet-Massanes (on s'ha de canviar de línia), ha arribat a Caldes on ha hagut d'agafar l'autobús.

"Amb Renfe sempre hi ha problemes constants; si no és una avaria és alguna altra incidència, els hauria de donar vergonya de tenir una infraestructura en aquestes condicions tan dolentes", ha criticat Font. Ara passarà la resta del dia a Girona i, quan hagi de tornar cap a Blanes, ja veurà què fa. "Aniré a l'estació i miraré si s'ha pogut solucionar tot això o no", conclou.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha anat a la zona tant a la matinada com aquest matí, ha agraït la tasca dels Bombers, els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil "que s'han coordinat per fer possible el dispositiu". "I evidentment, la responsabilitat dels veïns i veïnes", ha afegit en una piulada a X, en referència al confinament.