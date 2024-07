Els Mossos incorporen a totes les regions policials dispositius per controlar tacògrafs de camions a distància

Les divisions de Trànsit dels Mossos d'Esquadra d'arreu del país incorporaran dispositius per controlar tacògrafs dels camions a distància, permetent determinar de manera telemàtica si hi ha cap irregularitat per aturar-lo posteriorment, però evitant que es generin llargues cues a la carretera. Es tracta de nou unitats per valor de 120.000 euros que la Direcció General de Transports i Mobilitat ha cedit al cos, i que poden estar tant en controls fixos sobre trípode com en unitats en moviment. Entre els aspectes que controla hi destaquen les hores de descans del conductor, si es disposa de la targeta identificativa corresponent o si el vehicle té la documentació en regla.

La cessió dels nou dispositius s'ha fet a l'AP-7, just on hi havia l'antic peatge de Martorell (Baix Llobregat) en sentit sud. En aquest punt s'hi ha fet una demostració de com funcionen, amb la participació de dues unitats, una primera que captava i llegia el tacògraf a distància i una segona situada al control de l'autopista, on els agents aturaven els vehicles.

En cas que el vehicle presenti algun tipus d'irregularitats, el lector de tacògrafs envia un senyal a distància a una tauleta, amb què els agents poden veure els paràmetres que presenten errors. Amb aquesta primera informació, s'atura el vehicle i es fan les comprovacions 'in situ'.

"Els dispositius permeten detectar amb antelació els paràmetres sense aturar els vehicles i en temps real", destaca el director general de Transports i mobilitat, Oriol Martori. Ha estat aquesta direcció general l'encarregada de cedir als Mossos els aparells, per valor de 120.000 euros, per agilitar la feina dels efectius a peu de carrer. Estan emmarcats en els fons de què el departament de Territori disposa per a millorar el control del transport i la logística, principalment en vies d'alta capacitat i que circulen i creuen el país.

"Ens permet que els Mossos puguin fer el seu servei amb més seguretat, podem estalviar un risc amb l'ús d'aquestes antenes que faciliten la feina i els permeten fer amb millors condicions", ha afegit el director general dels Mossos, Pere Ferrer. Un altre avantatge és la baixa incidència que suposa per a la resta de conductors, al marge de l'efecte badoc que pot provocar.

"Si haguéssim fet aquesta activitat sense la tecnologia de què disposem, generaríem cues quilomètriques, però amb ells podem fer un filtre i si hi ha una irregularitat, comprovar que és així i sancionar", apunta. En el control d'aquest dijous s'ha pogut determinar diferents infraccions entre els conductors que s'han aturat, com ara no disposar de la targeta de control corresponent, no haver fet el descans necessari o no tenir els extintors reglamentaris carregats.

Els nou dispositius se sumen al que ja té el cos des de fa uns mesos i es repartiran arreu de Catalunya, amb la finalitat que cada regió del cos en disposi de com a mínim un.