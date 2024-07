Dos anys i mig de presó per al maquinista de l'Alvia i l'exdirector de Seguretat d'ADIF per l'accident d'Angrois

El Jutjat Penal número 2 de Santiago de Compostel·la ha condemnat a dos anys i sis mesos de presó el maquinista del tren Alvia que va descarrilar al revolt d'Angrois el 24 de juliol de 2013 i a qui va ser director de Seguretat a la Circulació de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) al moment de la posada en funcionament de la línia per la comissió de 79 delictes d'homicidi i 143 delictes de lesions per imprudència greu. A més, els ha inhabilitat per l'exercici de les seves respectives professions durant quatre anys i mig; i els ha imposat el pagament d'una indemnització, amb responsabilitat civil directa de les entitats QBE i Allianz Global, asseguradores, respectivament, de Renfe Operadora i ADIF, de més de 25 milions d'euros per a les víctimes.

La magistrada assegura que, després de l'àmplia instrucció i enjudiciament de la causa, s'ha acreditat que, a més de la trucada de 100 segons rebuda pel maquinista, que va fer que es despistés, una altra de les raons que van fer que el tren arribés al fatídic revolt a una velocitat en què el descarrilament era “segur” -176 quilòmetres per hora- va ser que “no hi havia res a la via que el protegís en cas que, per qualsevol causa, el maquinista no complís l'obligació que li imposava el quadre de velocitats màximes d'arribar a aquest punt a 80 quilòmetres per hora”.

Davant, Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguretat a la Circulació d'Adif. Darrere, el maquinista, Francisco José Garzón / XOÁN ÁLVAREZ

Tots dos acusats, segons la jutgessa, van infringir el deure de cura que els seus càrrecs els imposaven, ja que les seves actuacions van suposar "un increment il·lícit del risc d'un resultat danyós que estaven obligats a prevenir i capacitats per evitar; i que, per la importància dels béns jurídicament protegits posats en risc, i que van resultar fatalment lesionats, només poden ser qualificades de greus”.

En la sentència, de 530 pàgines, la magistrada considera acreditat que el maquinista, després de rebre una trucada “sense urgència” de l'interventor, que versava sobre passatgers que baixaven a Pontedeume, “va perdre la seva ubicació a la via i no va veure alguns dels senyals que li haguessin permès adonar-se que s'estava aproximant al revolt d'Angrois”.

Aquesta circumstància va ser deguda, segons la magistrada, "per l'omissió de la més elemental de les precaucions d'un professional de cerciorar-se, abans de contestar la trucada, del lloc on era o, fins i tot, de fer-ho durant la conversa". Conclou que va desatendre no només la informació que li proporcionaven els documents del tren, sinó els senyals laterals i un so acústic previ. A la resolució, a més, destaca que “coneixia la línia i específicament la reducció tan important de velocitat que imposava el revolt per la seva brusquedat”.

Homenatge al lloc on es va produir el descarrilament / EFE

Pel que fa a l'altre condemnat, la titular del Jutjat Penal número 2 de Santiago subratlla que va certificar que la línia i el seu subsistema estructural de Control, Comandament i Senyalització reunien les condicions de seguretat per a la seva explotació, fet que va permetre que el Ministeri de Foment n'autoritzés la posada en servei. I ho va fer, segons entén provat en la sentència, malgrat que l'anàlisi preliminar de riscos que va fer la UTE a qui es va adjudicar el projecte constructiu de l'esmentat subsistema estructural va identificar el risc de descarrilament.

Segons la sentència, la UTE va preveure com a mesura de mitigació del perill establir un sistema de protecció automàtic -l'ERTMS- que garantís el respecte a les limitacions de velocitat, amb capacitat de frenar automàticament el tren.

La jutgessa destaca, a més, que ADIF no va fer cap avaluació del risc de la substitució del sistema ERTMS per l'ASFA. La magistrada recalca que el director de Seguretat a la Circulació, pel seu càrrec, estava "legalment i contractualment" obligat a "garantir l'explotació segura de la nova línia, la construcció, explotació i manteniment de la qual tenia encomanada ADIF". La sentència assenyala que aquest risc es va concretar el 24 de juliol del 2013 quan, en una actuació “greument negligent” del maquinista, no va reduir la velocitat fins que es va adonar visualment de la proximitat del revolt i va aplicar el fre d'emergència, acció amb la qual no n'hi va haver prou per aconseguir una reducció que impedís l'accident. La magistrada assevera que aquest fatídic resultat no s'hagués produït “no només si el maquinista hagués estat atent, sinó també si s'haguessin adoptat mesures que controlessin la velocitat del tren en una zona amb una limitació de velocitat molt acusada o, fins i tot, que cridessin l'atenció del maquinista de la seva obligació de reduir la velocitat de manera més ostensible que les que hi havia”.

Així, insisteix que “no hi havia cap sistema de protecció continu, com l'ERTMS, que controlés la velocitat del tren perquè havia estat suprimit en aquest punt, amb la modificació del projecte original -que sí que preveia l'ERTMS a tota la línia-" . A més, recalca que tampoc hi havia un sistema de protecció puntual, com les balises ASFA associades a senyals, els quals controlen la velocitat, de manera que asseguren una frenada d'emergència en el cas de superar la velocitat màxima.

A la resolució, assenyala que si, després de l'accident, ADIF va identificar més de 300 canvis significatius de velocitat en diferents línies de la xarxa ferroviària espanyola és “perquè abans no s'havia valorat que qui pot generar el risc d'excés de velocitat és un humà que pot fallar”.

Els pèrits, segons indica a la sentència, coincideixen que la supressió del sistema de protecció amb frenada automàtica ERTMS en l'aproximació a Santiago, realitzada en canviar el projecte original, i la forma com es va concebre la limitació de velocitat al revolt d'Angrois, considerada un canvi de velocitat de tram i no com una limitació permanent de velocitat, “va comportar un increment del risc de descarrilament”.

La jutgessa afirma en la sentència que “resulta incomprensible” que “es concep una línia d'alta velocitat dotada d'un dels sistemes de protecció del tren més segur que existia –ERTMS- per després modificar el projecte original deixant uns quilòmetres de la línia sense tal protecció, que passaria a prestar-se per un altre sistema de protecció puntual -ASFA-, en què la responsabilitat recau sobre el conductor, sense analitzar i gestionar els riscos en matèria de seguretat”.

Responsabilitat civil

Pel que fa a la responsabilitat civil, per fixar les indemnitzacions la jutgessa ha utilitzat de forma orientativa l'anomenat “barem de trànsit”, si bé ha aplicat amb caràcter general un factor d'increment del 50% sobre les indemnitzacions bàsiques per mort, incapacitat temporal o permanent. Aquest augment està “destinat a cobrir el dany moral més gran que deriva de la vivència d'un accident catastròfic com l'ocorregut o de l'angoixa, angoixa i ansietat patida pels familiars dels viatgers que van resultar morts, i que per les circumstàncies que envolten l'accident i la frustració de la confiança en la seguretat d'un mitjà de transport com el ferroviari, cosa que fa més propenses a aquestes víctimes o perjudicats al patiment d'un trauma o duel patològic que s'ha de rescabalar de manera independent del dany personal sofert per lesionats o del dany moral per la mort de l'ésser estimat”.

Francisco José Garzón Amo durant la seva declaració en la segona jornada de la vista oral del judici / FSV

Tant els dos acusats com, de manera directa, les dues asseguradores, Allianz Global -ADIF- i QBE -Renfe-, han estat condemnats a indemnitzar els familiars de 61 víctimes amb un total de 12.751.446 euros. Les famílies de 15 morts més rebran 2.417.559 euros, en aquest cas, només per part de QBE, ja que, en aquests supòsits, les persones afectades no van formular acusació contra el director de Seguretat a la Circulació d'ADIF o estaven representades només pel Ministeri fiscal, que va retirar l'acusació contra ell al final del judici. Els fills dels tres morts restants van considerar que ja havien estat indemnitzats totalment o van arribar a un acord extrajudicial amb Renfe.

La magistrada, a més, ha fixat diferents quanties per a 134 lesionats, que pugen a un total de 10.064.240 euros. Els deu perjudicats restants van renunciar, per diferents motius, a continuar amb les accions civils. La jutgessa també ha establert en 1.916.159 euros la quantitat que els condemnats i, com a responsables directes les asseguradores, hauran d'abonar a Allianz, Assegurances i Reassegurances, empresa encarregada de la cobertura de l'assegurança de viatge obligatòria, per les despeses que va assumir relatives a assistència sanitària de les víctimes.

Les acusacions sol·licitaven la condemna per 80 homicidis

Si bé les acusacions sol·licitaven la condemna per 80 delictes d'homicidi, la titular del Jutjat Penal número 2 de Santiago ha considerat que les lesions patides a l'accident no van provocar la mort d'un dels viatgers, que va tenir lloc 73 dies després a conseqüència de la greu malaltia que patia. La magistrada indica que sí que li van provocar un debilitament del seu estat de salut i el comptabilitza entre els lesionats, per la qual cosa ordena indemnitzar els seus familiars.

Pel que fa als lesionats, entén que pugen a 143 perquè ha exclòs de la condemna pel delicte de lesions les suposadament patides per una persona que no va acreditar que viatgés al tren. A més, tampoc ha comptabilitzat una menor que va patir ferides que no van requerir tractament mèdic, si bé sí que l'ha tingut en compte a efectes indemnitzatoris.

La sentència no és ferma, ja que les parts poden presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de La Corunya.