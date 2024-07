Ferit el conductor d’un camió en un accident a Fígols i Alinyà

El conductor d’un camió que transportava pinso ha resultat ferit aquest dissabte al matí quan, per causes que es desconeixen, ha bolcat memtre circulava per la carretera C-14, al quilòmetre 166,5, al terme de Fígols i Alinyà, segons que han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Han rebut l’avís a les 11.34 del matí i hi han enviat una dotació.