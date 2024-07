Incendi a Ciutadilla: més de 70 dotacions dels Bombers desplegades i 50 hectàrees afectades

Un total de 74 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 12 de les quals aèries, treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola i forestal al terme municipal de Ciutadilla (Urgell). El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 12.37 hores i, segons les dades provisionals dels Agents Rurals, ja ha afectat unes 50 hectàrees, terreny agrícola en un 70% i forestal en un 30%. El cos treballa amb la hipòtesi que la causa ha estat una màquina recol·lectora. Es manté el confinament dels municipis de Ciutadilla i Nalec, mentre la carretera C-14 continua tallada al trànsit.

L'incendi ha començat en vegetació agrícola i s'ha propagat a forestal. Segons informen els Bombers en un comunicat, les flames han avançat a causa de la capacitat de l'incendi de llençar focus secundaris de més de 100 metres del cap. Els Bombers han demanat als pagesos de la zona que llaurin els camps immediatament davant del cap. Amb aquesta mesura, s'ha aconseguit aturar la seva progressió.

El cap de l'incendi està a uns tres quilòmetres de Nalec, un dels dos municipis que s'ha confinat per precaució, juntament amb Ciutadilla.

Mentre es treballa per aturar la progressió del cap, els equips d'emergències treballen els dos flancs perquè l'incendi no s'obri. Els efectius ataquen amb especial intensitat el flanc esquerre, on s'hi estan fent descàrregues per evitar que s'obri i superi els trams llaurats.

L'incendi evoluciona en direcció nord-oest, empès per un vent de marinada del sud i sud-est que bufa a uns 15 quilòmetres per hora i pràcticament en paral·lel a la C-14.

Els efectius s'han desplegat sobre una superfície aproximada d'unes 140 hectàrees i la seva prioritat és estabilitzar el perímetre de l'incendi. Els Bombers creuen que el mosaic de camps de conreu que hi ha al terreny hauria de facilitar la feina, però remarquen que els focus secundaris han emès l'incendi saltant a les illes de vegetació forestal. A més, s'enfronten a unes condicions que afavoreixen la propagació d'incendis: alta temperatura, de 38 graus, i baixa humitat, del voltant del 17%.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha enviat una alerta de Protecció Civil als mòbils que es troben en aquesta zona informant del confinament. Recorden que totes les persones que hi hagi a la zona confinada s'han de tancar en l'edifici més proper i tancar portes i finestres, així com desconnectar els aparells de climatització. Protecció Civil també demana a les persones que es trobin a prop de la zona de confinament que incendi per no entorpir les tasques d'extinció.