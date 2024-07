Tres turistes ferits, un molt greu, en cedir la barana i caure del balcó d'una casa de Lloret

Tres joves turistes estan ferits, un molt greu, després cedir la barana d'un balcó i caure des d'un primer pis d'una casa de Lloret de Mar.

Va succeir el cap de setmana, la nit del dissabte al diumenge, quan un grup de joves neerlandesos es trobava a la casa de vacances que havien llogat i on havien arribat el dissabte.

Es van disposar a prendre una foto de grup, eren una dotzena en el viatge, i cinc d'ells es trobaven al balcó quan aquest va cedir. Concretament, la barana.

Des del mitjà holandès, 'Nieuws' informen que els pares volen presentar denúncia contra la propietat de l'immoble. Una casa de la urbanització de Els Pinedes que, com confirma l'Ajuntament de Lloret, és un habitatge d'ús turístic (HUT) amb llicència i que els tècnics ja han precintat i clausurat. Es tracta d'un edifici antic dels anys 70.

L'accident va suposar que tres joves resultessin ferits després de precipitar-se d'uns quatre metres i un dels joves va resultar ferit molt greu. De fet, aquest últim va ingressar a la uci de l'Hospital Josep Trueta (Girona), on posteriorment va sortir i va ingressar en planta, segons la família. Un altre jove va sofrir ferides importants en la columna vertebral i roman ingressat en el Vall d'Hebron de Barcelona. I finalment, el tercer ja ha pogut tornar a Països Baixos.

En aquest incident van actuar la Policia Local, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

Els Mossos d'Esquadra per la seva part tenen una recerca oberta. D'entrada han realitzat diligències informatives per un fet accidental. No obstant això estan coordinats amb la Policia Local de Lloret per a acabar de mirar l'estat de l'edifici amb tècnics municipals, entre altres, confirmen des del cos policial.