Crispetes de marihuana: cau una banda que produïa gominoles i xocolatines amb cànnabis a Badalona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que presumptament elaborava i distribuïa productes alimentaris, principalment xocolatines i llaminadures, amb el component psicoactiu del cànnabis des d'un laboratori a Badalona. La distribució era tant internacional, amb enviaments a Itàlia, França i Alemanya, com a associacions cannàbiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'operació es va fer el 8 de juliol, amb sis entrades i registres, entre els quals a l'obrador il·legal i a tres associacions cannàbiques de Barcelona. Hi ha cinc detinguts per delictes contra la salut pública, la propietat industrial i per pertinença a grup criminal. Els Mossos alerten que aquests productes contribueixen a “banalitzar” el consum de droga.

La investigació es va iniciar al gener, quan els Mossos van tenir coneixement de la possible existència a Badalona d'un local que s'utilitzava com a obrador per fabricar i vendre productes alimentaris amb THC.

En el decurs de la investigació, els agents van comprovar que en aquest local hi havia un constant moviment de persones entrant i sortint i aquestes anaven canviant periòdicament. Al final de la jornada laboral, aquestes mateixes persones sortien carregades amb caixes de cartró precintades amb els productes finals, seguidament pujaven a un taxi i repartien les comandes a nivell local o bé les portaven a una empresa de transport per fer un enviament internacional.

Per tal de confirmar l'elevat contingut de THC, i abans de l'explotació del cas, algunes mostres es van traslladar a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona perquè analitzés qualitativament i quantitativament la presència de cannabinoides als aliments. Aquest organisme va corroborar la presència de THC amb la quantitat suficient com per suposar un elevat risc per a la seguretat alimentària.

Les capses contenien xocolatines, patates de bossa, crispetes, salses, gominoles i cacau instantani, entre d'altres, infusionats amb THC. Els investigadors han comprovat que contenien un elevat percentatge dels principis actius de cannabinol i D-9-tetrahidrocannabinol (THC).

Grup estructurat

Al local hi treballaven vàries persones amb rols diferenciats. El cap, un home de 35 anys i de nacionalitat italiana, s'encarregava de coordinar el grup gestionant les tasques que havia de fer cadascú. També controlava l'activitat comercial per assegurar l'èxit de les operacions il·lícites. En segon lloc hi havia una persona encarregada de distribuir les comandes i, en tercer, la resta de persones que elaboraven els aliments al local.

El procés que seguien eren comprar a una distribuïdora diferents tipus d'aperitius, dolços i salats, de marques reconegudes i després infusionar-les amb THC. La manera d'addicionar el principi actiu del cànnabis variava segons el tipus d'aliment. Així, hi havia barretes de neula farcides a les quals s'injectava directament el THC dissolt amb un alcohol com a solvent, o d'altres pintades directament amb xocolata infusionada amb THC. També aperitius salats de blat de moro empastifats amb un greix amb THC dissolt i després assecat al forn.

Seguidament, els aliments es tornaven a envasar amb un embolcall similar a l'original, però identificant-ne la marca, amb una serigrafia d'una fulla de marihuana indicant la quantitat de THC addicionat al producte. El cap del grup portava alguns dels aliments infusionats a un laboratori amb un servei d'anàlisis de substàncies per conèixer la composició real i poder corroborar que el gramatge de THC anunciat es corresponia amb l'addicionat a l'aliment.

Circuit de consumidors de marihuana

En una roda de premsa aquest dijous per explicar com han desarticulat aquest grup criminal, el cap de la Unitat Central de Consum de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), el sergent Santi López, ha subratllat que aquests productes es distribuïen en el circuit de consumidors de marihuana, com són associacions cannàbiques o a través de paqueteria a persones individuals, però que en qualsevol cas eren “totalment conscients del que compraven”. “No trobarem aquests productes a l’hipermercat o a la botiga del barri”, ha volgut tranquil·litzar el sergent, que ha afegit que l’objectiu no eren menors d’edat.

Hi havia clients directes que anaven a l'obrador a recollir les seves comandes però també distribució per part de la banda, tant local com internacional. En aquest cas, feien servir adreces i remitents falsos per dificultar l'acció investigadora de la policia judicial. El grup disposava d'una zona al mateix obrador destinada al control d'estocs, tot i que aquest era relativament petit ja que són productes que es fan malbé ràpid.

Detencions a Badalona, Granollers i Cunit

Amb tota la informació recollida, el 8 de juliol es van portar a terme sis entrades a Badalona, Granollers i Cunit, on es van produir les detencions. També a tres associacions cannàbiques de Barcelona.

Durant els registres es van intervenir una gran quantitat de suports informàtics però també es va localitzar un volum important d'aliments preparats per a l'infusionat, resina de THC dissolta, productes ja manipulats i bosses amb cabdells de diferents tipus de marihuana, així com 62.000 euros en efectiu.

Els implicats feien servir una reconeguda aplicació de missatgeria per informar sobre l'existència d'aquests aliments infusionats amb THC. Allà s'hi podia llegir el catàleg de productes i el preu de cadascun d'ells. A més, s'informava de les formes d'enviament i pagament. En aquest sentit, només s'acceptava el pagament amb criptomonedes. Els investigadors van observar moviments de criptomonedes valorats en 480.000 dòlars.

En una de les associacions cannànbiques es van localitzar també més de vuit quilos d'haixix i es va detenir el responsable per un delicte contra la salut pública.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 10 de juliol davant del jutjat de primera instància i instrucció 3 de Badalona, que en va decretar la llibertat amb càrrecs i mesures com la retirada del passaport.

Els Mossos avisen que productes amb THC contribueixen a “normalitzar” la droga

El cap de la Unitat Central de Consum ha advertit sobre un canvi en el consum de la marihuana, que “ja no només es fuma, sinó que també es menja”. “S’està mimetitzant el consum en accions quotidianes, com menjar unes patates. Es normalitza el consum de droga. El THC infusionat amb aliments també és droga i se n’està banalitzant el risc”, ha avisat el sergent.

L’Associació per la Defensa de la Marca alerta dels riscs de comprar productes falsificats

Arran d’aquest operatiu els Mossos han reforçat el canal de comunicació amb l’Associació per la Defensa de la Marca (ANDEMA), la principal associació de l’estat que vetlla per la defensa dels drets de marca agrupades en un centenar d’empreses de diferents sectors com l’alimentari, el farmacèutic, tecnològic i el tèxtil, entre d’altres.

El director general de l’Associació per la Defensa de la Marca (ANDEMA), Gerard Guiu, ha advertit que si es compren productes falsificats, es perden els drets com a consumidors i dels riscs i desprotecció que això suposa. “Quan es compra productes falsificats, a part del perjudici com a persona, s’està alimentant el que poden ser màfies i organitzacions criminals”, ha afegit. Guiu ha avançat també que les marques afectades podrien personar-se en el procés judicial perquè el “dany reputacional és greu”.