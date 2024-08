Un jutjat de Barcelona paralitza l'eutanàsia d'una dona de 23 anys prevista per a aquest divendres

El Jutjat Contenciós administratiu número 12 de Barcelona ha estimat la petició cautelar presentada per la Fundación Española Abogados Cristianos i ha paralitzat l'eutanàsia de N.C.R., una dona de 23 anys, prevista per a aquest divendres 2 d'agost a l'Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Segons l'entitat, l'afectada pateix trastorno límit de la personalitat i trastorn obsessiu compulsiu que l'han portat a diversos intents de suïcidi.En un d'ells va sofrir una lesió medul·lar que l'afecta la mobilitat completa a les cames.

En el seu recurs, Abogados Cristianos ha al·legat que la dona no compleix amb els requisits per a ser eutanasiada, perquè no està en ple ús de les seves facultats i va afegir que l'afectada ha canviat d'opinió sobre la seva eutanàsia diverses vegades en els últims dies. En aquest sentit, l'entitat remarca que aquests canvis han provocat que la metge que tenia assignada per al procediment d'eutanàsia i la psicòloga decidissin retirar-se del procés.

A més, han afegit davant el jutjat que per la joventut de pacients les seves possibilitats de millora són molt elevades. Així, Abogados Cristianos remarquen que "el trastorn obsessiu compulsiu que pateix es manifesta amb pensaments recurrents i obsessius sobre la seva pròpia mort i ideacions de suïcidi; pel que sembla evident que la sol·licitud (de l'eutanàsia) és un símptoma més que canviaria amb el pertinent tractament mèdic".

L'acte judicial assenyala que "està prevista aplicar l'eutanàsia el dia 2 d'agost i constatada és procedent adoptar tenint en compte el dret que està latent així com els perjudicis irreparables que es poden ocasionar". Per això, paralitza la mort assistida prevista per a aquest divendres.

La presidenta d'Abogados Cristianos, Polònia Castellanos, insisteix que “amb l'eutanàsia s'obre la veda a casos com aquest en el qual es posa fi a la vida de persones que encara tenen molta vida per davant”. També destaca que “la línia entre l'eutanàsia i l'homicidi és molt prima” i especifica que “a qualsevol ens pot passar el mateix. Amb l'eutanàsia legalitzada tots estem en risc”. A més, Castellanos recorda que “és molt més barat aplicar l'eutanàsia als pacients que proporcionar els tractaments necessaris per a la seva millora”.