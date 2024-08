Un incendi a la catenària talla l'R3 i obliga a evacuar 120 passatgers

Un incendi a la catenària a l'altura de Torelló ha obligat a tallar la circulació de l'R3 (Barcelona-Puigcerdà) entre Vic i Manlleu, segons han informat Renfe i Protecció Civil. No hi ha hagut ferits, però els Bombers de la Generalitat han hagut d'evacuar 120 passatgers que anaven al tren. Segons informa Renfe, el foc ha afectat la catenària, però no al tren. La companyia està gestionant un transport alternatiu. Tot i que la causa s'està investigant, Protecció Civil ha apuntat com a possible causa la forta tempesta, amb pedregada, que aquest divendres ha caigut a la zona. El foc de la catenària ja està apagat i s'ha demanat als Bombers si es pot tornar la tensió a la catenària per reprendre la circulació.

D'altra banda, un arbre caigut a la via també ha obligat a tallar la circulació a l'R4 entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses. Segons fonts de Protecció Civil, l'arbre hauria caigut a la via probablement també per les tempestes d'aquest divendres a la tarda. El tren no ha pogut frenar i hi ha topat. A hores d'ara no consten ferits. S'ha fet retrocedir el comboi fins a Castellbell i el Vilar.