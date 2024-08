Una mare no torna la filla de la visita de custòdia i el jutge cita el pare al cap de set mesos

Nou cas de denúncia de sostracció de menors a les comarques de Girona. Una mare es va emportar la seva filla de cinc anys durant una visita de custòdia el mes de maig i des de llavors no l’ha retornada al seu progenitor que viu amb la menor a Blanes. El pare va denunciar els fets immediatament davant del jutjat de guàrdia de Blanes i on resideix amb la menor.

Després el seu advocat José Enrique Pérez Palací va ampliar la demanda i la sorpresa del lletrat és que el jutjat d’instrucció ha citat el seu client com a perjudicat i per fer les primeres diligències de declaració el dia 3 de desembre, set mesos després dels fets. Un tema que l’advocat troba indignant perquè el pare no sap res de la criatura. Davant d’un fet així, lamenta que no pugui fer massa més que queixar-se per veure si es reconsidera la data. D’una banda, presentarà una queixa al Consell del Poder Judicial i de l’altra, un altre escrit al Defensor del poble. Tot i això, el lletrat no està massa esperançat. Tem que des del Consell se l’informi que el jutjat té molta feina i, per tant, que per culpa del col·lapse queda citat pel desembre.

El pare sospita que la mare es troba amb la criatura a la província de Toledo. La parella que era de fet, un cop separada va pactar de forma mútua la guarda i custòdia compartida. Això es remunta a l’any 2021 i després d’això, segons consta en la denúncia ampliada al jutjat, la dona «durant diversos mesos» no va tenir «cap contacte amb la nena menor d’edat ni tampoc amb el pare» fins que aquest va descobrir que la dona vivia ara a la província de Toledo.

El 19 de desembre de l’any passat i com que la menor vivia a Blanes amb el pare i l’àvia i la dona a Toledo i per regularitzar la situació, van subscriure la proposta de modificació del conveni de les mesures. Un tema que segons explica en l’escrit al jutge, no va entrar mai al jutjat, però, en canvi, sí que la dona si va acabar oposant.

Sense notícies ni comunicació

Amb tot el dia 28 de maig, la mare va passar a buscar la nena en el dia de visita segons l’acord de les visites, però no va retornar la menor. Arran dels fets, el pare va intentar parlar amb la mare i li va demanar el retorn de la nena. En una conversa de WhatsApp que figura a la denúncia, ella diu que «la sentència de custòdia compartida, la nena ve aquesta setmana amb mi» i insisteix en la idea tota l’estona. El pare, en canvi, l’indica que està «cometent un delicte, la vull veure és el meu dret».

Davant dels fets, el pare va presentar la denúncia al jutjat perquè la dona no havia retornat la criatura. A més en aquesta assegura que des de llavors la «menor no ha assistit a classe i el pare no s’ha pogut posar en contacte amb la filla menor d’edat ni sap ni està residint al domicili que consta en la proposta de conveni». La menor estudia a una escola de Blanes on no ha assistit i segons la denúncia a més, el fet de no haver retornat a Blanes això «té repercussions negatives a la vida i salut» de la nena.

Finalment, també es posa de manifest que el progenitor ha hagut d’anar al metge arran de la situació arran de l’estrès i l’ansietat. Davant de tot això, acusa la mare d’un delicte de sostracció de menor i el lletrat reclama amb urgència que es practiquin les diligències oportunes i necessàries per localitzar la menor i els mecanismes de cooperació policial per portar la nena amb el pare. La primera diligència com recorda l’advocat és la compareixença del pare, però, no serà fins al desembre.

